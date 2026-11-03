Mario Mamić: 'Ne znam koliko sam novca zadržao, a koliko vratio tati'

U nastavku jučer započetog iskaza na osječkom Županijskom sudu Mario Mamić u utorak je, na upite Uskoka, kazao kako bi te podatke morao provjeriti u svojoj obrani, koju je iznio prije priznanja krivnje, u prosincu 2024. godine.

"U to vrijeme imao sam sigurno osam ili devet poduzeća, plus tvrtke koje sam povremeno angažirao za neke poslove, i funckonirao sam kroz različite sustave, i ne znam točno koliko je Zdravko dobivao", kazao je Mario Mamić.

Na upite tužiteljstva jesu li dugovanja Dinama prema igračima, koja se u optužnici smatraju nepostojećim, stvarno postojala Mario Mamić je kazao da je od 2000. do 2005. Dinamo bio u teškoj financijskoj situaciji, da je njegov otac Zdravko financirao klub obiteljskim novcem i novcem svojih tvrtki.

Na upit ravnatelja Uskoka Svena Miškovića zašto dugovanja prema igračima od četiri milijuna eura nisu knjižena u poslovnoj dokumentaciji Dinama Mamić kaže da se, po njegovu mišljenju, to nije prikazivalo radi ljepše slike kluba prema bankama ili drugim financijskim kućama, koje bi u budućnosti eventualno mogle kreditirati Dinamo.

Govoreći o transferu Maria Mandžukića iz Dinama iz Wolfsburg kazao je da je igrača zastupao Ivan Cvjetković, a on je u tom poslu zastupao Dinamo. "Transfer je iznosio 7,5 milijuna eura, a svoju sam proviziju od 750 tisuća eura naplatio od Dinama, odnosno angažirao sam neku od svojih tvrtki", pojasnio je Mamić

Uskok ovdje tereti Damira Vrbanovića da je, u ime Dinama, s tvrtkom "Actico Limited" zaključio ugovor temeljem kojeg će joj Dinamo isplatiti posredničku naknadu u Mandžukićevu transferu od 750 tisuća eura, iako je znao da ta tvrtka neće posredovati jer je sve radnje u tom transferu u ime Dinama poduzeo Zdravko Mamić pa da je Dinamo oštećen za navedeni iznos.

Mario Mamić rekao je da je transfer Tina Jevaja iz Dinama u Romu dogovoren nakon neuspjelih pregovora s engleskim Tottenhamom, a s obzirom da je Zoran Mamić poznavao trenera Rome, otišao je skupa s ocem Zdravkom, stricem Zoranom i igračem Jedvajem u Rim gdje su obavili završne detalje i potpis ugovora, piše N1.

'Igrači ne sudjeluju u pregovorima oko svoga transfera'

Uskok smatra da je Dinamo u ovom transferu oštećen za 500 tisuća eura, jer je Zdravko Mamić, s ostalim okrivljenicima, dogovorio da će tvrtki Onegoal Limited, za posredovanje u tome transferu, Dinamo platiti spomenuti iznos u nekoliko rata. Nakon toga je, smatra Uskok, Mario Mamić Dinamu ispostavio fiktivne račune temeljem kojih je Zdravko Mamić naložio plaćanje pola milijuna eura.

Tijekom iskaza Mario Mamić je posvjedočio da igrači ne sudjeluju u pregovorima oko svoga transfera i nisu upoznati s detaljima. "Menadžer igraču može reći detalje, ali ne mora, a igrač ne mora znati financijske elemente transfera, pa tako ni proviziju menadžera", pojasnio je Mamić.

Na upite obrane kazao je da je okrivljeni Zoran Mamić bio sportski direktor Dinama, isključivo je vodio sportski sektor te nije odlučivao o visini transfernih obeštećenja ili posredničkim naknadama, a sve odluke oko financija donosili su njegov otac Zdravko Mamić i on.

Govoreći o pravu igrača na podjelu transfernog obeštećenja Mamić je rekao da se to pravo ugovaralo ako klub nije mogao zadovoljiti njegove financijske zahtjeve pa se to riješavalo podjelom transfernog obeštećenja, kod prelaska u drugi klub.

Ističe kako je na inicijativu roditelja nekih igrača, poput Alena Halilovića i Matea Kovačića, dogovorio otkup prava igrača na podjelu transfernog obeštećenja, ali da Zoran Mamić o tome nije odlučivao, već isključivo roditelji igrača i njegov otac Zdravko Mamić.

Švicarski odvjetnik i član uprave tvrtke Maria Mamića "Rasport Managment" Gianpaolo Monteneri potvrdio je da je sudjelovao u transferu Dejana Lovrena u francuski Lyon, u kojem je sve pregovore o osobnim uvjetima igrača i NK Dinama vodio Mario Mamić.

Kao odvjetnik specijaliziran za sportsko pravo u tvrtki se bavio sačinjavanjem i pregledavanjem raznih ugovora, za koje mu je podatke davao Mario Mamić, ali ne sjeća se točno je li na ugovorima navodio Mamićevo ime kao vlasnika i odgovorne osobe tvrtke "Rasport Managment".

Na pitanja Uskoka Mario Mamić nastavit će odgovarati 20. studenoga

Na upite uskoka kazao je da, po njegovu mišljenju, činjenica da je Zdravko Mamić bio čelnik Dinama, a njegov sin angažiran kao klupski agent u transferima, ne predstavlja problem, jer je bilo više takvih slučajeva, primjerice u talijanskom Juventusu. Tvrdi da se u pravilnicima FIFA-e ne spominje nikakva odredba o zabrani angažiranja agenta koji je u rodbinskoj vezi s predsjednikom kluba.

Potvrdio je da po pravilima FIFA-e dužnosnicima klubova ili nogometnih saveza nije bilo dopušteno sudjelovati u transferima kao menadžeri igrača niti su mogli dobiti novac od realiziranog transfera, čak i ako je klub za taj transfer angažirao nekog agenta.

Glavna rasprava prekinuta je nakon skoro šest sati, a budući da Mario Mamić nije završio svjedočenje, na pitanja Uskoka nastavit će odgovarat na idućem ročištu, zakazanom za 20. studenog.

U tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, te Maria Mamića optužnicom su obuhvaćeni bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine, ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između "Dinama" i više stranih tvrtki.

Izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale da su Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura te da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.

Mario Mamić, Vuksan, Krota i Stipančić u međuvremenu su priznali krivnju te su sporazumno osuđeni nakon nagodbe s tužiteljstvom.