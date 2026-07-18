Mario Lolić nakon godinu dana u Gradskom vijeću: „Dobro je što istok Splita ima svog predstavnika“

Splitski gradski vijećnik Mario Lolić oglasio se povodom prve godišnjice od konstituiranja aktualnog saziva Gradskog vijeća Splita, istaknuvši kako mu je protekla godina donijela vrijedno političko i životno iskustvo.

U objavi na Facebooku Lolić je poručio kako mu je upoznavanje različitih ljudi, karaktera i političkih pogleda bilo jedno od najvažnijih iskustava u mandatu.

„Od prvog dana nastojao sam svoje političko djelovanje ne svoditi na osobne netrpeljivosti. Ljudi dolaze i odlaze, funkcije još brže, ali način na koji se odnosiš prema ljudima ostaje“, napisao je Lolić.

Naglasio je kako političke razlike ne bi trebale biti prepreka međusobnom poštovanju, ali da poštovanje prema drugima ne znači odustajanje od vlastitih stavova.

Govoreći o ulozi oporbe, Lolić je istaknuo kako smatra važnim ukazivati na odluke za koje vjeruje da nisu dobre za grad.

„Kritizirati odluku nije napad na čovika. Šutjeti kad misliš da grad ide u krivom smjeru bio bi najveći oblik političkog komoditeta“, poručio je.

Dodao je kako je, prema njegovom mišljenju, važno da istočni dio Splita ima svog predstavnika u Gradskom vijeću koji će postavljati pitanja, upozoravati i podsjećati da Split nije samo centar grada i Riva.

„Vlast je uvijek zdravije imati pod povećalom nego na pijedestalu. To nije inat, to je odgovornost prema ljudima koji su mi dali svoje povjerenje“, zaključio je Lolić, najavivši kako će i dalje nastaviti djelovati u tom smjeru.