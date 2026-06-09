Mario Lolić: "Građani ne žive od prezentacija, nego od računa koje plaćaju"

Mario Lolić, gradski vijećnik Grada Splita i predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica osvrnuo se na rad splitske gradske vlasti u proteklih godinu dana, poručivši kako građani imaju pravo postaviti pitanje što je danas konkretno bolje nego prije godinu dana.

„Nakon godinu dana građani Splita imaju pravo postaviti jednostavno pitanje: što je konkretno danas bolje nego prije godinu dana? Jer građani ne žive od prezentacija, nego od računa koje plaćaju. Ne žive od studija, nego od usluga koje koriste. Ne žive od političkih konferencija, nego od kvalitete života koju osjećaju svaki dan“, poručio je Lolić.

U svom priopćenju navodi kako su Splićani proteklih godinu dana slušali o velikim planovima, strateškim projektima i investicijama, ali da pritom nisu osjetili značajnije poboljšanje svakodnevnog života.

„Istodobno, svakodnevni život nije postao ni jednostavniji ni jeftiniji. Naprotiv, mnogi građani imaju osjećaj da ih grad danas košta više nego prije, dok zauzvrat kad padne malo veća kiša, traže Noinu arku“, istaknuo je.

Posebno je komentirao odnose unutar vladajuće koalicije, navodeći kako su HDZ i HGS uspješno uspostavili ravnotežu političkog utjecaja.

„Ono što se, međutim, može jasno vidjeti jest da je vladajuća koalicija vrlo učinkovito uspostavila unutarnju ravnotežu vlasti. Ako već nema velikih pomaka u kvaliteti života, mora se priznati da je raspodjela političkog utjecaja između HDZ-a i HGS-a provedena s impresivnom učinkovitošću. Na tome im zaista treba čestitati“, napisao je.

Dodao je kako se najopipljiviji rezultati aktualne vlasti, prema njegovu mišljenju, ne vide na gradskim ulicama, nego u političkoj organizaciji vlasti.

„Politika je već riješila ono što politici uvijek nekako prvo pođe za rukom – raspodjelu pozicija, utjecaja i međusobnih odnosa“, smatra Lolić.

Poseban dio svog osvrta posvetio je pitanju budućnosti stadiona Poljud.

„U protekloj godini za mene je posebno porazno što je tema Poljuda, jednog od rijetkih simbola oko kojeg se Split desetljećima mogao ujediniti, pretvorena u još jednu političku bojišnicu. Umjesto zajedničke vizije, dobili smo podjele. Umjesto okupljanja oko rješenja, dobili smo sukobe oko interpretacija“, poručio je.

Upozorio je i da bi grad nakon svih rasprava mogao ostati bez konkretnog rješenja.

„Bojim se da će nam nakon svega toga ostati jedno veliko ništa, dok ćemo drugima gledati u leđa“, naveo je.

Na kraju je zaključio kako će vrijeme pokazati stvarne rezultate aktualne vlasti.

„Vrijeme neumoljivo prolazi. Povijest ne pamti tko je dobio koju fotelju. Pamti tko je iza sebe ostavio nešto vrijedno. Za sada, najveći trag ove vlasti nisu nove vrijednosti, nego stare podjele i stvaranje novih“, zaključio je Lolić.