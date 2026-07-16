Marinsko ljeto u punom sjaju: Četiri dana glazbe, tradicije, ribe i zabave za cijelu obitelj

Marinske ljetne manifestacije nastavljaju se bogatim programom koji će od četvrtka do nedjelje donijeti glazbu, tradiciju, gastronomiju i zabavu za cijelu obitelj.

Program započinje u četvrtak, 16. srpnja, u Vinišću, gdje će se s početkom u 20:30 sati održati Večer folklora. U sklopu proslave Gospe Karmelske nastupit će Kulturno-umjetnička udruga Andrija Matijaš – Pauk.

Već u petak, 17. srpnja, Marina će biti domaćin tradicionalne Ribarske fešte. Program počinje u 20 sati, a posjetitelje uz mirise svježe pripremljene ribe i dobru atmosferu očekuju nastupi Marina Jakobića i DJ-a Machonnija MC.

Subota, 18. srpnja, rezervirana je za XIV. Festival ojkavice i narodnog kola – Etno Fest. Manifestacija će se održati u Sportskoj dvorani Mirko Škember u Blizni Donjoj, s početkom u 20:30 sati. Večer će biti posvećena očuvanju tradicijske glazbe i plesa, uz nastupe kulturno-umjetničkih društava.

Nedjeljni program namijenjen je najmlađima i njihovim obiteljima. U Vinišću će se 19. srpnja, ispred Doma, s početkom u 20:30 sati održati lutkarski mjuzikl „Slon Bon Ton“ u izvedbi Studija Suncokret.

Ulaz na sva događanja je slobodan, a organizatori pozivaju mještane i posjetitelje da se pridruže ljetnim događanjima u Općini Marina.