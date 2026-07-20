Marinske ljetne večeri donose bogat program: Film pod zvijezdama, ribarska fešta, folklor i dalmatinska pisma

Općina Marina i ovog ljeta priprema niz događanja koja će obogatiti turističku ponudu i stanovnicima i posjetiteljima pružiti priliku za uživanje u glazbi, tradiciji, filmu i dobroj atmosferi.

U sklopu Marinskih ljetnih manifestacija 2026. sljedeći tjedan očekuje nas raznovrstan program za sve generacije – od filmske večeri pod otvorenim nebom, preko ribarske fešte i dječjeg folklora, pa sve do večeri posvećene tradicijskoj dalmatinskoj pjesmi.

Program započinje u ponedjeljak, 20. srpnja, kada će se u Blizni Donjoj, kod SC-a Mirko Škember, održati Kino pod zvijezdama – Open Air Cinema. Posjetitelji će od 21 sat moći uživati u projekciji animiranog filma „Tom i Jerry: Čarobni kompas“, a organizatori pozivaju obitelji da provedu večer uz film pod zvjezdanim nebom.

Dan kasnije, u utorak 21. srpnja, u Poljicima, na igralištu kod crkve sv. Luke, održava se tradicionalna Ribarska fešta – Fisherman's Night. Od 20 sati posjetitelje očekuje večer uz domaću gastronomiju, opuštenu atmosferu i glazbeni nastup Tamburaša Dalmatino.

Ljubitelji tradicije i folklora na svoje će doći u srijedu 22. srpnja u Marini, gdje se održava Peta dječja večer folklora. Program počinje u 20.30 sati, a publika će imati priliku vidjeti nastupe dječjih folklornih društava iz Hrvatske i inozemstva te upoznati bogatstvo različitih tradicija.

Tjedan završava u petak 24. srpnja uz program „Od Mandrače do Ferala“, večer posvećenu tradicionalnom dalmatinskom a cappella pjevanju. U Marini će od 20.30 sati nastupiti KUU Andrija Matijaš – Pauk, Pučki pjevači Lanterna i Klapa Adria.

Sva događanja u sklopu Marinskih ljetnih manifestacija otvorena su za javnost, a ulaz je besplatan.

Organizatori pozivaju mještane i goste da se pridruže i uživaju u ljetnim večerima ispunjenima glazbom, kulturom i druženjem.