Marinko Biškić prisjetio se koncerta iz 1980.: “Tako je izgledao represivni aparat bivše države”

Marinko Biškić, član splitskog ogranka platforme Možemo! i glazbenik, na društvenim je mrežama podijelio sjećanje na događaj iz rujna 1980. godine, kada je njegov bend Fon Biskich & Narodno blago nastupao u Splitu.

Prije koncerta na pozornici je pjesnik Jurica Ivčević izrecitirao pjesmu u kojoj se spominjao Josip Broz Tito, što je tada ocijenjeno kao “provokativno”. Ubrzo nakon toga, prisjeća se Biškić, ispred dvorane su se pojavila vozila civilne i vojne policije.

“Uredno su sačekali kraj koncerta i tek onda zatražili razgovor s organizatorima. Kako je naš pjesnik već prije napustio dvoranu, policija je pristojno uzela moje i Charlijeve podatke i nakon toga oko 300 posjetitelja moglo je otići kućama”, napisao je Biškić.

Sljedeći tjedan morao je otići u prostorije Državne bezbednosti (DB) dati izjavu. “Inspektor je zaključio da pjesma jest provokativna, ali nema razloga za pokretanje postupka”, dodao je.

Uz objavu je podijelio i fotografiju Ivčevićeve izjave DB inspektoru, ističući kako je to bio primjer načina na koji je funkcionirao represivni aparat bivše države 35 godina nakon Drugog svjetskog rata.

