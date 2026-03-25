Marinka Akrap: Sanacija stadiona vraća nas u 1979.

Članica Uprave i direktorica marketinga HNK Hajduk Split, Marinka Akrap, bila je gošća jutarnjeg showa Dobro jutro Dalmacijo, gdje je govorila o aktualnim projektima kluba, društvenoj odgovornosti i budućnosti Hajduka. U središtu emisije bila je humanitarna kampanja “Budi čovik”, kroz koju HNK Hajduk Split potvrđuje svoju snažnu društvenu ulogu.

Riječ je o inicijativi usmjerenoj na borbu protiv vršnjačkog nasilja, ali i konkretnoj pomoći – prikupljanju sredstava za opremanje Odjela dječje i adolescentne psihijatrije KBC-a Split.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Tema je iznimno važna jer je vršnjačko nasilje sveprisutno, a često ostaje nevidljivo. Danas je taj problem još izraženiji zbog online nasilja, koje ne prestaje čak ni kada dijete dođe kući. Djeca ga često ne znaju prepoznati ni imenovati, dok ga odrasli ponekad ne uoče na vrijeme. Upravo zato važno je o tome govoriti jasno, jednostavno i odgovorno. Ovakva kampanja ima veliku vrijednost jer djeci šalje poruku da nisu sama i da podrška postoji. Pritom je važno ne misliti samo na djecu koja su žrtve nasilja, nego i na onu kojoj je nasilje postalo način izražavanja, kako bismo im pomogli pronaći zdravije načine komunikacije i ponašanja. Mi smo ti koji moramo našoj djeci pokazati da nisu sami”, istaknula je Akrap.

Posebnost kampanje je u tome što su u njezinu realizaciju aktivno uključena djeca. U prvom dijelu projekta osnovnoškolci iz cijele Hrvatske imali su zadatak snimiti kreativne video radove na temu nasilja. Odaziv je bio izniman – sudjelovalo je gotovo 900 djece.

“Od početka nam je bilo jasno da ne želimo govoriti o djeci bez djece. Htjeli smo da upravo oni dobiju prostor da kažu kako oni vide nasilje, podršku, prijateljstvo i prihvaćanje. Da im damo prostor i motivaciju da aktivno razmišljaju o toj temi. Zato je školski natječaj bio važan dio projekta, jer djeca nisu bila samo publika kampanje, nego njezin stvarni dio”, naglasila je.

Govoreći o širem kontekstu djelovanja kluba, Akrap se osvrnula i na brojne kampanje koje je Hajduk pokrenuo posljednjih godina, uključujući i inicijativu “Vridilo se rodit”, koja je promijenila navike navijača – danas je sve češće da djeca postaju članovi kluba već u prvim satima života.

“Moje dvije unučice imaju člansku iskaznicu čim su se rodile. Svrha kampanja je u tome da stvaraju razliku i rezultat. Učinak se vidio vrlo brzo jer je već prve godine broj djece učlanjene u prvom mjesecu života porastao za više od 50 %.”

Neizostavna tema bila je i budućnost infrastrukture kluba, posebno pitanje stadiona. Akrap je pritom jasno naglasila:

“Novi stadion nije puka želja ili hir, to je nužnost ukoliko želimo napredovati kao nogometni klub. Problem infrastrukture ne postoji od jučer; to je pitanje s kojim se Hajduk dugi niz godina susreće i bori kako bi osigurao adekvatne uvjete i za prvu momčad, ali i za svu djecu koja na Poljudu treniraju. Govorimo o prvoj momčadi, više od 500 djece i našoj ženskoj ekipi, koji koriste ista dva terena. To nije na razini drugog grada po veličini u državi. Nije ovo hir – ovdje se radi o opstojnosti Hajduka. Naša je dužnost i da našim navijačima osiguramo uvjete i komfor dostojan 21. stoljeća. Hajduk ima prosjek od oko 22 tisuće navijača po utakmici. Gledano po gledanosti, članstvu i broju ljudi koji Hajduk prati, možemo reći da smo pokretač cijele lige, a imamo infrastrukturu koja ne pruža mogućnosti kakve navijači zaslužuju, posebno kada govorimo o samom derbiju, ponudi hrane i pića, prodaji, a tu su i svima poznati loši uvjeti za vrijeme kiše, bure i juga… Novi stadion, u pravom smislu nogometni stadion, omogućio bi klubu da bude na razini koju i Hajduk i Split zaslužuju. Sanacija stadiona vraća nas u 1979.”

Naglasila je i konkretne izazove s kojima se klub danas susreće:

“Iz perspektive marketinga i prodaje nije lako raditi u uvjetima kakvi su trenutno; oni nas u mnogome ograničavaju, ali i ograničavaju naše navijače. Na primjer, na dan derbija i većih utakmica ne može se pristupiti dijelu stadiona ispod zapadne tribine gdje se nalazi fan shop, što znači da nitko od navijača ne može ništa kupiti taj dan. Stavimo se u ulogu navijača koji je na ljetovanju, želi doći na utakmicu, kupiti dres i suvenire prije odlaska na stadion, ali to ne može učiniti jer je stadion takav kakav jest i gostujući navijači koriste tu rutu za dolazak do tribine. Mi to pokušavamo nadoknaditi s pop-up fan shopovima, ali nije jednako. Poljud nema ni predviđene adekvatne skladišne prostore i na njemu nije moguće osigurati prostor za sve zalihe robe, pa ih Klub plaća izvan stadiona. Na dan utakmice nije izvediva ni tura po stadionu, a sam prsten nema rješenje za kvalitetniju ponudu hrane i pića – velike su gužve i nije najugodnije iskustvo za navijače, a sasvim sigurno je i financijski gubitak. Na primjer, prema nekim projekcijama novi stadion u Kranjčevićevoj za 12 tisuća gledatelja u financijskom smislu donosio bi više nego naš postojeći stadion. Novi stadion sa suvremenim sadržajem i adekvatnim uvjetima nužan je kako u sportskom, tako i u marketinškom smislu koji donosi značajne prihode.”

O budućim projektima Hajduka, Akrap je izjavila:

“Organizacija proslave kad osvojimo prvenstvo – to je projekt života. Uspjet ću i onda ćete vidjeti što je projekt. Ti ćeš voditi, Edita, a Garbin će pjevati”.

Tijekom razgovora, kroz pitanja voditeljskog dua Edite Lučić Jelić i Siniše Garbina, Akrap se osvrnula i na osobni put, otkrivši da je Hajduk bio dio njezina života od najranijih dana:

“Ja ne znam je li do vode ili zraka, ali kad se rodiš u Tučepima, Hajduk živiš. Sjećam se kako su nam se skraćivali školski sati kad je Hajduk igrao – to su bile posebne emocije koje nosim cijeli život”, prisjetila se.

Dodatno je komentirala i izazove žena u nogometnom svijetu:

“Više od 20 godina rada na vodećim pozicijama dovelo je do toga da mi je teško razumjeti ovo pitanje, pa čak i kada se radi o nogometnom klubu. Ako ste dobri u svom poslu, onda vam spol nije nikakva otegotna okolnost. Doduše, meni olakšava i to što imam puno iskustva, odraslu djecu i muža koji me podržava. Nema uopće uspjeha u poslu ako nemaš dobrog muža. Često imam situacije da je mojim muškim kolegama teže sa mnom nego meni s njima”, šaljivo je zaključila.

Danas, kaže, upravo rad u Hajduku smatra svojim najvećim profesionalnim uspjehom:

“Bez obzira na pozicije na kojima sam radila i na kojima imam priliku raditi, ovo je meni najvažnije. Taj trenutak kad su objavili da dolazim u Hajduk – dobila sam više čestitki nego kad sam rodila. Ma više čestitki nego za sve događaje zajedno. Kad radite u nekoj firmi, onda radite za potrošače ili klijente; kada radite u Hajduku, onda radite za nekog svog, nekog kome je stalo i to ima svoju posebnu vrijednost i težinu”, zaključila je Akrap.

Podsjetimo, humanitarna akcija „Budi čovik“ je aktivna. Pozivom na broj 060 9001, uz cijenu poziva od 0,83 € (s PDV-om), pomažete kupnju neurofeedback uređaja za Odjel dječje i adolescentne psihijatrije KBC-a Split.

Poruka kampanje je jasna: svatko može pomoći i pokazati da je – čovik.