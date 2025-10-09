Marinić traži tematsku sjednicu Gradskog vijeća: "Želim da se otkrije zašto su zaustavljene izmjene GUP-a i PPUG-a Splita"

Nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, Srđan Marinić, danas je predao potreban broj potpisa za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća na temu "Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Splita".

"Danas sam predao potreban broj potpisa za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita na temu Izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a", izjavio je Marinić, dodajući kako je cilj sjednice rasvijetliti razloge višegodišnjeg zastoja u donošenju važnih planskih dokumenata.

Marinić podsjeća kako su izmjene i dopune prostornih planova pokrenute još 2021. godine, s jasnim ciljevima – planiranjem sadržaja od javnog interesa, zaštitom zelenih površina te dodatnom zaštitom Park-šume Marjan.

"Podsjećam da su izmjene i dopune pokrenute 2021. godine s ciljem planiranja sadržaja od javnog interesa, zaštite zelenih površina i dodatne zaštite Park-šume Marjan. Međutim, promjenom gradske uprave došlo je do zastoja u postupku donošenja planske dokumentacije iz, za sada, nepoznatih razloga", izjavio je vijećnik.

Očekuje se rasvjetljavanje uzroka zastoja

Prema njegovim riječima, predstojeća tematska sjednica mogla bi otkriti prave razloge zastoja postupka.

"Na predstojećoj tematskoj sjednici vjerojatno će se otkriti pravi razlozi zastoja postupka, kao što će se pojasniti i događanja od 2021. do 2025. radi kojih izmjene i dopune nisu donesene za vrijeme prošlog mandata", poručio je Marinić.

Marinić je posebno upozorio na situaciju u zaštićenom području Park-šume Marjan, koje obuhvaća 52 hektara, odnosno 520.000 metara kvadratnih, na jednom od najvrjednijih prostora u Hrvatskoj.

"Još jednom naglašavam da je u ovom trenutku unutar obuhvata zaštićenog dijela prirode Park-šuma Marjan površina od 52 ha, odnosno 520.000 metara kvadratnih, i to na području na kojem je cijena kvadrata najviša u RH. Planiranjem građevinskih područja u zaštićenom području ne štiti se zaštićeno područje", zaključio je.