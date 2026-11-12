Marinić: "Sve je ovo gadljivo"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se o prijedlogu nove odluke o komunalnom redu, a rasprava je otvorila niz pitanja o korištenju javnih površina, ugostiteljskim terasama i problemima s kojima se suočavaju stanovnici središta grada. Posebno su se istaknuli Marinko Bišikić iz stranke Možemo!, Srđan Marinić, nezavisni vijećnik s liste Centra, te Lidija Bekavac iz HGS-a, koja je pročitala pismo Udruge umirovljenika Split.

Možemo traži zabranu pub crawl tura u Splitu

Marinko Bišikić tijekom rasprave zatražio je zabranu takozvanih pub crawl tura, odnosno organiziranih obilazaka ugostiteljskih objekata tijekom kojih sudionici konzumiraju alkohol. Prema njegovim riječima, upravo su takve ture jedan od najvećih problema za stanovnike i poduzetnike koji žive i posluju u središtu Splita.

Upozorio je da predložena odluka o komunalnom redu ne regulira taj problem te smatra da bi Grad Split trebao poduzeti konkretne korake kako bi se takve aktivnosti zabranile. "Ovo nije problem samo Splita, i drugi ga pokušavaju riješiti", poručio je Bišikić, naglašavajući kako se sa sličnim izazovima suočavaju i drugi gradovi.

Marinić: "Sve je ovo meni gadljivo"

Oštar prema predloženim izmjenama bio je i nezavisni gradski vijećnik Srđan Marinić, koji je tijekom rasprave otvoreno prozvao predlagatelje odluke za pogodovanje. "Ove izmjene, to je gadljivo, to što ste dodali i ovo ostalo. To je gadljivo. Sada se lijepo vidi pogodovanje kroz ovu odluku o komunalnom redu. Sve je ovo meni gadljivo", kazao je Marinić. Njegova kritika odnosila se na predložene izmjene komunalnog reda, pri čemu je iznio tvrdnju o pogodovanju. Međutim, iz same izjave nije razvidno na koje je konkretne odredbe ili moguće korisnike pogodovanja pritom mislio.

Bekavac pročitala pismo umirovljenika: "Smatramo da nam se nanosi nepravda"

Posebnu pozornost tijekom rasprave privukla je Lidija Bekavac iz HGS-a, koja je pred gradskim vijećnicima pročitala pismo Udruge umirovljenika Split. U njemu umirovljenici upozoravaju na, kako tvrde, nejednak tretman prilikom dodjele ugostiteljskih terasa, odnosno štekata, u Ulici kralja Tomislava. U pismu koje potpisuje Milka Bajić, predsjednica Udruge umirovljenika Split, navodi se da je Udruga vlasnik poslovnog prostora na adresi Kralja Tomislava 3, ispred kojeg je ranije imala dvije ugostiteljske terase. "Udruga umirovljenika Split vlasnik je poslovnog prostora u Kralja Tomislava 3 u Splitu, gdje smo imali dva štekata koja su odlukom bivše vlasti (Puljak, Ivošević) ukinuta. Od sadašnje vlasti tražili smo povrat štekata. Doznali smo da će se Gradskom vijeću predložiti da se naš zahtjev ne usvoji jer se planira provedba projekta uređenja Ulice kralja Tomislava", navodi se u pismu koje je pročitala Bekavac. Umirovljenici smatraju da takvo obrazloženje nije opravdano jer se njihovi poslovni prostori, kako ističu, nalaze u udubljenju, nasuprot prodavaonice cipela Rodeo, nekadašnjeg Peka, te ne ometaju kretanje pješaka. "Smatramo da to nije razlog. Dokaz je i to što u Ulici kralja Tomislava nikome nisu ukinuti štekati osim nama", navodi se u pismu.

Umirovljenici prozvali tri ugostiteljska objekta

Udruga u svojem dopisu posebno upozorava na nekoliko ugostiteljskih objekata koji, prema njihovim tvrdnjama, i dalje koriste javne površine u Ulici kralja Tomislava. Kao prvi primjer navode restoran Belina, koji ima ugostiteljsku terasu uz bedem na Pisturi, iako se njegov poslovni prostor nalazi na adresi Pistura 3.

Umirovljenici tvrde da se konobari zbog posluživanja gostiju penju stepenicama iz jedne ulice u drugu, čime ometaju prolazak građana. Osim toga, ističu da se zbog terase i suncobrana ne vidi bedem. Drugi primjer je konoba Bili, čiji se poslovni prostor nalazi na adresi Pistura 2, dok je terasa smještena u Ulici kralja Tomislava. Prema navodima Udruge, konobari koriste stepenice pokraj javnog zahoda, što, kako tvrde, otežava normalno kretanje građana. Kao treći primjer navode restoran Semafor, koji se također nalazi uz sam bedem. Iz Udruge smatraju da se prema njima postupa drukčije nego prema ostalim ugostiteljima u istoj ulici. "Prema načelu jednakosti i pravednosti tražimo da nam se vrate dva štekata ispred naših poslovnih prostora. Nadamo se da nam se neće i dalje nanositi nepravda i vršiti diskriminacija", poručila je u pismu Milka Bajić, predsjednica Udruge umirovljenika Split.