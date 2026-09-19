Marinić predstavio projekte za Meje: Podzemna garaža na Zvončacu, uređenje Ježinca, Sustipana i Kašteleta

Srđan Marinić predstavio je projekte za koje navodi da je izrađena i pripremljena projektna dokumentacija, a koji bi u idućem razdoblju trebali definirati razvoj Gradskog kotara Meje.

Kako je poručio, njihova realizacija najvećim dijelom ovisi o vlasti na razini Grada Splita, a žali što projekti nisu realizirani tijekom mandata od 2021. do 2025. godine.

„Nije se sve zaustavilo samo na brojnim komunalnim zahvatima. Izrađena je i pripremljena projektna dokumentacija za kapitalne investicije koje bi trebale definirati razvoj našeg kotara Meje u idućem razdoblju, a najviše ovise o vlasti na razini Grada Splita“, naveo je Marinić.

Podzemna garaža, a iznad nje park

Među projektima koje je izdvojio nalazi se podzemna garaža na Zvončacu. Prema predstavljenom planu, podzemne etaže bile bi izgrađene na prostoru postojećeg parkirališta, dok bi se površina iznad garaže pretvorila u uređeni javni park s inkluzivnim dječjim igralištem.

Planiran je i nastavak uređenja parka Zvončac, koji bi obuhvatio postavljanje solarne rasvjete, sadnju dodatnih 50 stabala, izgradnju javnog WC-a te uređenje ograđenog parka za pse.

Marinić je izdvojio i projekt sanacije plaže Ježinac. Uz cjelovito uređenje plaže, ondje je predviđeno postavljanje skulpture splitskog umjetnika Frane Misije „Djevojka koja vadi ježinac“.

Na popisu je i projekt solarne rasvjete duž obalne šetnice od Zvončaca do Vile Dalmacije.

Planovi i za Kaštelet i Sustipan

Za padinu na Kašteletu, prema Marinićevoj objavi, pripremljen je projekt trajne sanacije bez dodatnog betoniranja, uz ozelenjavanje pokosa i sadnju visoke vegetacije.

Planirana je i sanacija betonskog zida u uvali Zvončac. Projekt predviđa njegovu strukturalnu obnovu, nakon čega bi sanirani zid bio oslikan muralom.

Jedan od projekata odnosi se i na Sustipan. Predviđena je dodatna sadnja stabala te uređenje rasvjete i postavljanje videonadzora, što bi, prema predstavljenom planu, trebalo pridonijeti zaštiti kulturne baštine od vandalizma i povećanju sigurnosti posjetitelja.

Marinić je objavu završio političkom porukom uoči izbora na Mejama.

„Na građanima Meja je odluka hoće li izabrati one iza kojih stoje vidljivi rezultati brige o javnom interesu ili HDZ, organizaciju osuđenu za korupciju udruženu s bespravnim graditeljima u PŠ Marjan s nezavisne liste“, poručio je Marinić.