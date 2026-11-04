Marinić optužio gradsku vlast za devastaciju Marjanskih skala, Božanić mu odgovorio: "To nije naša nadležnost"

Splitski gradski vijećnik s liste Centra Srđan Marinić javno je prozvao gradsku vlast zbog stanja Marjanskih skala, zaštićenog kulturnog dobra pod oznakom Z-6482. U svojoj objavi kritizirao je zamjenicu gradonačelnika Mateu Dorčić, pročelnika za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Antu Bekavca te ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan Jakšu Božanića.

Marinić tvrdi da se, unatoč ranijim najavama sanacije i čišćenja, stanje na ovom području nije popravilo.

"Čestitam zamjenici gradonačelnika Šute Matei Dorčić na uspješnom podržavanju uništenja zaštićenog kulturnog dobra Marjanske skale (Z-6482), i to nakon više od tri mjeseca od odgovora na vijećničko pitanje da će nakon završetka turističke sezone pristupiti radovima sanacije i čišćenja”, poručio je Marinić.

U nastavku objave prozvao je i druge odgovorne osobe. "Čestitke upućujem i Anti Bekavcu, pročelniku za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, ujedno i predsjedniku Gradskog kotara Meje. Čestitke i Jakši Božaniću, ravnatelju Javne ustanove Park-šuma Marjan, na uspješnom otklanjanju odgovornosti za ovu devastaciju", napisao je Marinić. Objavu je zaključio oštrom političkom porukom: "Bravo HDZ, uništite sve do temelja!"

Božanić: "To područje nije u obuhvatu Park-šume Marjan"

Nakon Marinićevih prozivki za komentar smo kontaktirali jednog od spomenutih, ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan Jakšu Božanića. On ističe da se sporno područje nalazi izvan granica Park-šume Marjan, zbog čega nije u nadležnosti ustanove kojoj je na čelu.

"Radi se o tome da je područje izvan obuhvata Park-šume Marjan. Nažalost, situacija je tamo takva kakva jest, događaju se učestale delikvencije, a vjerujem da je Grad Split već pokrenuo postupak sanacije i održavanja. To je izvan naših granica, a automatski i izvan naše nadležnosti", kazao je Božanić za Dalmaciju Danas.

Prema njegovim riječima, odgovornost za održavanje tog prostora ne može se pripisivati Javnoj ustanovi Park-šuma Marjan jer se Marjanske skale nalaze izvan područja kojim ustanova upravlja.