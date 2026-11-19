Splitski gradski vijećnik Srđan Marinić oštro je kritizirao gradsku vlast zbog sanacije Park-šume Marjan nakon razorne oluje koja je u srpnju prošle godine pogodila Split. U objavi na društvenim mrežama upozorio je na velik broj osušenih stabala, širenje potkornjaka i milijunske troškove sanacije, tvrdeći da se s radovima zakasnilo.

"HDZ-ova oluja na Marjanu: 2,41 milijuna eura troška, tisuće osušenih stabala i nula posađenih!", poručio je Marinić, osvrćući se na stanje splitske park-šume više od godinu dana nakon nevremena 8. srpnja 2025. godine.

Podsjetio je pritom na izjave gradske vlasti iz ožujka ove godine, kada su Grad Split i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, prema njegovim riječima, uvjeravali javnost da se sa sanacijom šume nije zakasnilo.

"Da se sa sanacijom ipak zakasnilo, može se uvjeriti svatko tko danas prošeta Marjanom ili baci pogled na Marjan. Jasno se vide stotine, a vjerojatno i tisuće osušenih crvenih i smeđih stabala napadnutih potkornjakom i pored svakodnevnog ubrzanog uklanjanja suhih stabala", napisao je Marinić.

Troškovi sanacije dosežu milijunske iznose

Posebno se osvrnuo na financijsku stranu sanacije, pozivajući se na podatke iz nedavnog rebalansa gradskog proračuna.

Prema njegovim navodima, uz planiranih 1,35 milijuna eura za sanaciju Park-šume Marjan, kroz Program gospodarenja Park-šumom Marjan osigurano je dodatnih 660 tisuća eura.

"Kada se sve zbroji, troškovi za sanaciju PŠ Marjan u 2026. godini penju se na nevjerojatnih 2.410.000,00 €!", istaknuo je Marinić.

U svojoj objavi podsjetio je i na razmjere štete koju je prouzročila prošlogodišnja oluja, tijekom koje je, prema njegovim riječima, polomljeno više od četiri tisuće stabala.

"Nakon razorne oluje nastupila je HDZ-ova oluja zakašnjele sanacije"

Marinić smatra da je zakašnjela reakcija gradske vlasti dodatno pogoršala stanje šume te da se posljedice danas mogu vidjeti na brojnim osušenim stablima.

"Nakon razorne oluje u kojoj je polomljeno više od 4.000 stabala, nastupila je HDZ-ova oluja zakašnjele sanacije čiji rezultat upravo gledamo - desetkovana šuma i tisuće novih stabala stradalih od potkornjaka – i novi milijunski trošak koji na kraju plaćaju građani Splita", poručio je.

Na kraju objave upozorio je i na pitanje obnove šumskog fonda.

"PS: Sadnja novih stabala još uvijek nije započela", zaključio je Marinić.

Njegova objava ponovno otvara pitanje dinamike sanacije Marjana, troškova uklanjanja oštećenih stabala i planova za obnovu šume nakon prošlogodišnjeg nevremena.