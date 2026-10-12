Marinić nakon sjednice o noćnim klubovima žestoko prozvao HDZ: "Nova prevara? Ne može im se vjerovati čak ni kad darove nose!"

Iako je tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća o problematici noćnih klubova završena usvajanjem četiri zaključka, političke reakcije ne prestaju. Ovoga puta oglasio se nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Srđan Marinić, koji je javno prozvao HDZ i zatražio pojašnjenje jednog od usvojenih zaključaka. Marinić je svoju reakciju započeo pitanjem: "Nova prevara u režiji HDZ-a?", a potom objasnio zašto se osjeća izigranim nakon današnjeg glasovanja.

"Glasao sam za zaključak, ali onda sam pročitao izjave HDZ-ovaca"

Podsjetimo, splitski gradski vijećnici u ponedjeljak su usvojili četiri zaključka kojima se nastoji odgovoriti na probleme stanovnika stare gradske jezgre. Među njima su reguliranje takozvanih "pub crawl" tura, izmještanje party brodova i iniciranje zakonskih izmjena vezanih uz otvaranje noćnih klubova u stambenim zgradama.

Marinić je istaknuo kako je podržao četvrti zaključak, koji je na sjednici pročitao HDZ-ov vijećnik Josip Gojak.

"Danas sam dao svoj glas za zaključak pod rednim brojem četiri, kojeg je pročitao vijećnik HDZ-a Gojak. Bio sam donekle zadovoljan, premda je naš prijedlog HDZ-ova većina odbacila. Naglašavam, BIO SAM, sve dok nisam pročitao izjave članova HDZ-a da se taj zaključak NE ODNOSI NA POSTOJEĆE, nego isključivo na buduće noćne klubove", poručio je Marinić.

Što zapravo piše u spornom zaključku?

Četvrti zaključak odnosi se na stanare Sinjske ulice te na mogućnost ograničavanja otvaranja novih noćnih klubova unutar stambenih i stambeno-poslovnih objekata u staroj gradskoj jezgri. U njemu se, među ostalim, navodi: "Gradsko vijeće prima na znanje izjave predstavnika stanara Sinjske ulice te se zadužuje Gradonačelnika inicirati zakonske promjene kojom će se ograničiti ili zabraniti izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta za noćne klubove koji planiraju poslovati u prostorima koji se nalaze unutar stambenih odnosno stambeno-poslovnih objekata u zoni A stare gradske jezgre ili kontaktnoj zoni zone A."

Upravo je formulacija o klubovima koji "planiraju poslovati" ključna za prijepor jer upućuje na buduće poslovanje, dok Marinić problematizira izostanak rješenja za stanovnike koji već žive uz noćne klubove.

"Svi su se zgražali nad problemima stanara, a zaključak se na njih ne odnosi?"

U nastavku reakcije Marinić nije skrivao nezadovoljstvo. "Da, dobro ste pročitali, primili smo na znanje izjave predstavnika stanara Sinjske ulice, svi vijećnici i gradonačelnik Šuta su se zgražali nad time čemu su sve izloženi stanari stare gradske jezgre, ali (uvijek neko skriveno ali), po riječima HDZ-a izrečene nakon sjednice, zaključak koji je danas usvojen ne odnosi se na stanare Sinjske ulice, niti na stanare drugih ulica u kojima već rade noćni klubovi?!", upitao je Marinić. Njegova je glavna zamjerka što se, prema tumačenju HDZ-a na koje se poziva, usvojeni zaključak ne bi primjenjivao na postojeće klubove, odnosno ne bi neposredno rješavao probleme građana koji već godinama upozoravaju na buku i narušavanje kvalitete života.

Marinić traži javno očitovanje HDZ-a

Nezavisni vijećnik sada od HDZ-a očekuje jasan odgovor. Traži da predstavnici vladajuće većine otvoreno objasne građanima što točno znači zaključak za koji su glasali. "Očekujem da to i javno, otvoreno kažu stanarima gradske jezgre Splita, da se zaključak koji smo danas donijeli ne odnosi na probleme stanara uzrokovane POSTOJEĆIM noćnim klubovima, nego samo na eventualno otvaranje novih noćnih klubova ili da me demantiraju i potvrde da se današnji zaključak odnosi i na postojeće noćne klubove", naglasio je. Svoju je objavu zaključio oštrom porukom vladajućima: "Ukoliko demanta ne bude, samo će se još jednom potvrditi da se HDZ-u ne može vjerovati čak i kad darove nose."

Podsjetimo, na današnjoj sjednici nije prihvaćen prijedlog Centra o ograničavanju točenja alkohola u staroj gradskoj jezgri, a umjesto toga usvojena su četiri zaključka kojima se, među ostalim, od gradonačelnika Tomislava Šute traži iniciranje određenih zakonskih promjena.

Zaključci nakon tematske sjednice o noćnim klubovima u centru Splita Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj problematici noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri, vijećnici su usvojili četiri zaključka kojima se traži rješavanje problema s kojima se suočavaju stanari centra grada. Zaključci se odnose na regulaciju organiziranih obilazaka barova, tzv. "pub crawl" tura, izmještanje party brodova te ograničavanje otvaranja novih noćnih klubova u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. 1. Stanari stare gradske jezgre se suočavaju s posebnim problemima i izazovima u trajanju turističke sezone te zaslužuju posebnu pozornost i novu regulativu. 2. Posebni izazov predstavlja djelatnost tzv. "pub crawl", odnosno vodiča za obilazak barova i drugih ugostiteljskih objekata, uglavnom na području stare gradske jezgre. Zadužuje se Gradonačelnik Grada Splita inicirati ili podržati zakonsku regulativu koja će popuniti pravnu prazninu i ovu djelatnost regulirati na način da ne dolazi do štetnih posljedica do kojih evidentno dolazi za stanare stare gradske jezgre, ali i druge građane Splita, uključujući razmatranje prijedloga o formiranju turističke policije. 3. Nastavno na točku 2., jednako tako štetne posljedice izazivaju i tzv. "party brodovi" koji se vežu na vezovima Lučke uprave u samoj blizini stare gradske jezgre. Isto je potrebno regulirati na način da se takvi brodovi potpuno izmjeste i da im se zabrani pristajanje i vezivanje na području nadležnosti Lučke uprave na neku drugu prikladnu lokaciju. Shodno tome, zadužuje se gradonačelnik poduzeti korake u suradnji s Lučkom upravom i drugim tijelima u svrhu rješavanja ovoga problema i o tome izvijestiti Gradsko vijeće. 4. Prima na znanje izjava predstavnika stanara Sinjske ulice te se zadužuje Gradonačelnik inicirati zakonske promjene kojom će se ograničiti ili zabraniti izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta za noćne klubove koji planiraju poslovati u prostorima koji se nalaze unutar stambenih odnosno stambeno-poslovnih objekata u zoni A stare gradske jezgre ili kontaktnoj zoni zone A.