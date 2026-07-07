Marine Le Pen osuđena

Francuski žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu čelnici krajnje desnice Marine Le Pen u slučaju zlouporabe sredstava Europskog parlamenta, no kazna joj je ublažena u odnosu na onu izrečenu u prvostupanjskom postupku.

Le Pen je osuđena na tri godine zatvora, pri čemu će dvije godine biti uvjetne, dok će preostalu godinu odslužiti u kućnom pritvoru uz elektronički nadzor. Osim toga, izrečena joj je novčana kazna od 100.000 eura.

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Sud joj je izrekao i zabranu obnašanja javnih dužnosti u trajanju od 45 mjeseci, ali je 30 mjeseci te mjere uvjetno. Istodobno je njezina stranka Nacionalno okupljanje kažnjena s dva milijuna eura.

Nova presuda otvorila je pitanje njezine kandidature na predsjedničkim izborima koji će se u Francuskoj održati u proljeće iduće godine. Budući da je dio zabrane obnašanja javnih dužnosti već odslužila na temelju ranije presude, koja je bila na snazi od kraja ožujka 2025., prema pisanju Le Mondea preostala ograničenja više joj formalno ne bi trebala onemogućavati izlazak na izbore.

Ipak, sama Le Pen ranije je izjavila da ne želi voditi predsjedničku kampanju dok nosi elektroničku nanogicu, zbog čega njezina konačna odluka još nije poznata.

Podsjetimo, u prvostupanjskom postupku bila je osuđena na četiri godine zatvora, od čega dvije godine kućnog pritvora i dvije uvjetno, uz petogodišnju zabranu obnašanja javnih dužnosti.

Francuska javnost sada očekuje njezino večerašnje televizijsko obraćanje u kojem bi trebala otkriti planira li se kandidirati na predsjedničkim izborima. Prvi krug glasovanja za nasljednika Emmanuela Macrona zakazan je za 18. travnja iduće godine.