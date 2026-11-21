Hrvatska književnica i dramatičarka Marina Vujčić osvrnula se na reakcije koje su uslijedile nakon štrajka mladih održanog u petak, 20. studenoga, diljem Hrvatske. U svojoj objavi upozorila je na odnos prema mladima koji su odlučili javno izraziti nezadovoljstvo društvenim i političkim stanjem.

"Uvrede, ponižavanja, prijetnje i političke etikete upućene mladima koji su štrajkali toliko su pretjerane da je posve jasno da iza njih stoji samo veliki strah da se i kod nas ne dogodi ono što se dogodilo sa studentima u Srbiji. Cijela mašinerija botova je upregnuta da ih sreže u začetku", napisala je Vujčić.

Podržavate li štrajk mladih u Hrvatskoj unatoč slabom odazivu? ✅ Da, mladi imaju pravo boriti se za svoju budućnost ❌ Ne, štrajk nije bio opravdan 🤔 Podržavam njihove zahtjeve, ali ne i način prosvjeda 🗳️ Nemam stav o tome Glasaj

Štrajk mladih nije privukao očekivani broj sudionika

Podsjetimo, štrajk mladih, koji je bio najavljen kao dio međunarodne inicijative, u Hrvatskoj nije izazvao masovniji prekid nastave. Prosvjedne aktivnosti održane su u nekoliko gradova, uključujući Zagreb, Rijeku, Pulu, Zadar i Osijek, ali je odaziv na brojnim lokacijama bio skroman. Posebno su zanimljivi podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Prema službenim informacijama, u jutarnjoj smjeni 20. studenoga zabilježen je ukupno 84.061 izostali nastavni sat, dok ih je na usporedivi petak prošle godine bilo 87.046.

Drugim riječima, na dan najavljenog bojkota evidentirano je čak 2.985 izostalih sati manje nego godinu ranije.

Ministarstvo je pritom upozorilo da nije moguće utvrditi koliko je izostanaka bilo izravno povezano sa štrajkom.

Unatoč slabom odazivu, organizatori su poručili da ne namjeravaju odustati od svojih zahtjeva, među kojima su dostupnije stanovanje, kvalitetnije obrazovanje, bolji životni standard i veća uključenost mladih u donošenje odluka.

Prosvjedu su se pridružili i studenti Umjetničke akademije u Splitu, koji su bojkotirali nastavu kako bi upozorili na rast troškova života, nedovoljna ulaganja u obrazovanje i probleme stanovanja u turističkim gradovima.

Tko je Marina Vujčić?

Marina Vujčić rođena je 1966. godine u Trogiru. Hrvatska je književnica, dramatičarka i urednica, a široj je javnosti poznata po romanima "Susjed", "Pedeset cigareta za Elenu" i "Sigurna kuća".

Dobitnica je više književnih priznanja, uključujući nagradu Marin Držić za dramsko stvaralaštvo. Obnašala je i dužnost ravnateljice Drame Hrvatskog narodnog kazališta Split.