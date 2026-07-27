Marina, Vinišće i Sevid pripremili bogat ljetni program: Predstave, glazba, vaterpolo i večer makedonske tradicije

Marinske ljetne manifestacije nastavljaju se i sljedećeg tjedna uz raznovrstan program koji donosi sadržaje za sve generacije – od kazališne predstave za najmlađe, preko glazbenih večeri, do sportskih natjecanja i predstavljanja tradicije.

U ponedjeljak, 27. srpnja, u Sevidu na Moru, na plaži Miline Gornje, s početkom u 19:30 sati održat će se lutkarski mjuzikl „Kako nastaje prijateljstvo?“. Riječ je o zabavnoj predstavi namijenjenoj najmlađim posjetiteljima.

U petak, 31. srpnja, Vinišće će ugostiti program povodom Dana žena Udruge Viola. Početak je u 21 sat, a za glazbeni dio večeri zadužen je Ivan Orlić Band.

Subota, 1. kolovoza, rezervirana je za sport. U Vinišću će se od 15 sati održati III. Međunarodni vaterpolo turnir Vinišće 2026. Posjetitelje očekuju atraktivne utakmice, revija sinkroniziranog plivanja i večernje druženje.

Program završava u nedjelju, 2. kolovoza, u Marini, gdje će se s početkom u 20:45 sati održati Večer makedonskog folklora. Nastupit će KUD Goce Delčev iz Bitole, koji će predstaviti bogatu makedonsku tradiciju kroz ples, glazbu i običaje.

Ulaz na sva događanja je besplatan, a organizatori pozivaju mještane i posjetitelje da se pridruže programu Marinskih ljetnih manifestacija 2026.