Marina večeras postaje pozornica dalmatinske pisme: Na Citadeli stiže pet klapa, a ulaz je potpuno besplatan!

Marinu će večeras, u utorak 25. kolovoza, ispuniti zvuci tradicionalne dalmatinske klapske pisme. Na Citadeli će se s početkom u 20 sati održati Večer klapske pisme, koja na jednom mjestu okuplja pet ženskih i muških klapskih sastava iz Marine, Okruga, Dugog Rata i Splita. Posjetitelje očekuje večer posvećena klapskoj tradiciji i višeglasnom pjevanju, a dodatna dobra vijest je da je ulaz na događanje potpuno besplatan.

Pet klapa na jednoj pozornici

Pred publikom će nastupiti Ženska klapa "Citadela" iz Marine, Ženska klapa "Mindula" iz Okruga, Muška klapa "Batuda" iz Dugog Rata te Ženska klapa "Kolura" iz Splita. Programu će se pridružiti i Muška klapa Glazbene škole "Josipa Hatzea" iz Splita. Riječ je o programu koji će na Citadeli spojiti izvođače iz nekoliko dalmatinskih mjesta i gradova, a publika će imati priliku uživati u prepoznatljivom klapskom izričaju i dalmatinskim napjevima.

Večer za ljubitelje klapske tradicije

Početak programa zakazan je za 20 sati, a organizatori pozivaju mještane, goste i sve ljubitelje klapske pjesme da dođu na Citadelu i provedu ljetnu večer uz jedan od najprepoznatljivijih simbola dalmatinske glazbene baštine.

Ulaz na Večer klapske pisme je besplatan.