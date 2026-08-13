Marina Orsag: "Nabijem hrvatsko pravosuđe. Prije tri godine je pijani idiot ubio moju mamu"

Hrvatska komičarka Marina Orsag oglasila se na treću godišnjicu smrti svoje majke, koja je poginula u prometnoj nesreći. Emotivnom objavom izrazila je ogorčenje hrvatskim pravosuđem nakon što je od odvjetnika dobila novu informaciju o tome kada bi muškarac odgovoran za nesreću trebao početi služiti zatvorsku kaznu.

"Okvirno nabijem hrvatsko pravosuđe"

"Danas je tri godine otkad je pijani idiot Hrvoje prebrzom i neispravnom vožnjom ubio moju mamu. Ovo je informacija koju sam danas dobila od odvjetnika: 'Kad bi okvirno krenuo na odsluživanje kazne...' Okvirno. Krenuo. Kao da u teretanu kreće. Okvirno nabijem hrvatsko pravosuđe", napisala je Orsag.

Poručila je i da godišnjicu majčine smrti više ne želi obilježavati posvetama i prisjećanjem na zajedničke trenutke.

"Ne želim više, majko, na današnji dan imati sjećanje na tebe i raditi posvete. Ne dok on ne završi u zatvoru. Uostalom, danas je najgori dan za to", napisala je.

Dodala je da za uspomene na majku postoje drugi, ljepši datumi.

"Postoji tvoj rođendan, toliko divnih datuma s uspomenama. Na ovaj dan želim samo nestati i još više želim i da Hrvoje nestane. Okvirno", zaključila je.

O tragediji je govorila i ranije

Orsag je o smrti majke i sudskom postupku javno govorila i ranije. U prosincu 2024. na društvenim mrežama detaljno je opisala okolnosti prometne nesreće.

"Moju mamu je ubio lik u pola 4 popodne s 1,27 promila izmjerenih sat i pol nakon što je sjeo za volan. I to ne da ode takav iz kvartovske birtije doma jer se slučajno napio, iako ni to nije u redu, već na put do je*enog Varaždina. I onda je takav mrtav pijan odlučio voziti daleko iznad dozvoljene brzine vijugajući po cesti i zaustavnoj traci", napisala je tada.

U istoj objavi iznijela je niz optužbi na račun ponašanja okrivljenika tijekom sudskog postupka.

"Od tada on na sudu laže da je popio samo dvije cuge, laže o svom imovinskom stanju, laže o kajanju, suicidalnom ponašanju i bivanju u Vrapču dok u isto vrijeme s partnerom nabacuje selfije kako otvara novi auto salon. Laže dok zine i također nas dodatno maltretira manipulacijama", navela je.

Kritizirala je i odnos suda prema njoj, njezinu odvjetniku i državnoj odvjetnici.

"U isto vrijeme prema nama, našem odvjetniku i državnoj odvjetnici se sudac ponaša kao da pokušavamo heroju namjestiti zločin i mi ne smijemo lagati ni sekunde jer je to kažnjivo, njegovo laganje nije", napisala je.

Orsag je tada navela i da je muškarac osuđen na četiri godine zatvora.

"Godinu i mjesec dana nakon ubojstva, sudac mu je dodijelio 4 godine, s tim da može uvjetno van nakon 2 i pol. A nakon toga jadan ne može za volan 4 godine. Državna odvjetnica se žalila na presudu, ali žalio se i on jer je previše valjda da 4 godine partner sam vodi novi auto salon", zaključila je u objavi iz 2024.