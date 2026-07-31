Marina obilježava Oluju: Domoljubna večer i svečani mimohod u čast hrvatskim braniteljima

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja, u Marini će se 3. i 5. kolovoza održati prigodan program posvećen hrvatskim braniteljima i jednom od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti.

Domoljubna glazbeno-poetska večer

Program počinje u ponedjeljak, 3. kolovoza, u 20 sati kod crkve sv. Marine. Posjetitelje očekuje glazbeno-poetska večer ispunjena domoljubnim pjesmama i glazbenim izvedbama.

Nastupit će Ante Nadomir Tadić Šutra, mandolinski orkestar KUU-a "Andrija Matijaš – Pauk" te Udruga pučkih pivača Općine Marina "Lanterna". Organizatori pozivaju mještane i goste da se pridruže programu te zajedno odaju počast hrvatskim braniteljima.

Svečani mimohod ulicama Marine

Središnji dio obilježavanja održat će se u srijedu, 5. kolovoza, s početkom u 19 sati. Svečani mimohod krenut će od Spomen-križa ispred crkve sv. Jakova, nastaviti se preko obale te završiti kod biste legendarnog zapovjednika Andrije Matijaša – Pauka.

Mimohod će svojim nastupom uveličati Puhački orkestar "Zrinski" iz Donjih Kaštela i Kaštelanske mažoretkinje.

Besplatna likovna radionica za najmlađe

Istoga dana kada se održava glazbeno-poetska večer, u ponedjeljak, 3. kolovoza, u Sevidu na Moru bit će organizirana i dječja likovna radionica.

Radionica za djecu u dobi od četiri do šest godina održat će se na plaži Miline Gornje, s početkom u 19 sati, pod vodstvom Likovne udruge Trogir. Sudjelovanje je besplatno, ali je broj mjesta ograničen pa je za radionicu potrebna prethodna prijava.

Prijavite se OVDJE.