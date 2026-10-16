Marina Mrklić svečano inaugurirana za austrijsku konzulicu u Splitu

U Hrvatskom domu održana je svečanost na kojoj je novoj konzulici uručeno imenovanje austrijskog predsjednika i ekzekvatura hrvatskog predsjednika, a njezinu ocu, pokojnom Marinu Mrkliću, postumno je dodijeljeno visoko austrijsko odlikovanje.

U Hrvatskom domu u Splitu 14. listopada 2026. održana je svečana inauguracija Marine Mrklić za konzulicu Republike Austrije u Splitu. Svečanost je okupila članove konzularnog zbora, predstavnike lokalne vlasti te predstavnike austrijskih tvrtki i banaka, potvrdivši važnost prijateljskih i gospodarskih veza Hrvatske i Austrije.

Novoj konzulici tom su prigodom svečano uručeni imenovanje austrijskog predsjednika i ekzekvatura hrvatskog predsjednika, kojom se odobrava obavljanje konzularne dužnosti u Republici Hrvatskoj. Njezino preuzimanje dužnosti otvara novo poglavlje u njegovanju odnosa Austrije i Splita te pruža priliku za daljnje povezivanje na području gospodarstva, kulture i turizma.

Posebno emotivan dio svečanosti bila je dodjela postumnog odlikovanja Republike Austrije pokojnom Marinu Mrkliću. Austrijska veleposlanica Yvonne Tončić-Sorinj uručila je visoko odlikovanje „Das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich”, odnosno Veliki znak časti za zasluge za Republiku Austriju. Odlikovanje su u očevo ime primile njegove kćeri, novoimenovana konzulica Marina Mrklić i Josipa Mrklić Baković.

Svečanosti je prisustvovao i zamjenik splitskoga gradonačelnika Ivo Bilić, koji je u prigodnom obraćanju istaknuo važnost suradnje među prijateljskim državama. Naglasak njegova govora bio je na njegovanju dobrih odnosa i stvaranju novih prilika za povezivanje, pri čemu konzularna predstavništva imaju važnu ulogu u približavanju ljudi, institucija i poslovnih zajednica.

Okupljanje diplomatskih i gospodarskih predstavnika bilo je ujedno prilika za susrete i razgovore o daljnjoj suradnji. Svečanost u Hrvatskom domu tako je povezala početak mandata nove konzulice s odavanjem priznanja pokojnom Marinu Mrkliću, dajući događaju osobito svečan i emotivan pečat.