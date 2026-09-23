Marina Kaštela opet domaćin međunarodnom projektu za socijalno osjetljive skupine

Najveći svjetski jedriličarski projekt za djecu i mlade „Mirno more – Flota mira” i ove godine je u Marini Kaštela okupio flotu od 100 brodova, sa preko tisuću djece iz 30 zemalja.

I to djecu i mlade iz socijalno osjetljivih skupina, djecu sa poteškoćama u razvoju, mlade s invaliditetom, djecu bez adekvatne roditeljske skrbi, te mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina, što daje dodatnu snagu ovog međunarodnog inkluzivnog jedriličarskog socijalno-pedagoškog projekta!

- More liječi dušu i tilo, a naš zadatak je pomoći najranjivijima, što provodi „flota” punih 30 godina, a naša Marina Kaštela je od 2013. godine domaćin međunarodne flote i središnjeg dijela programa na kopnu, u sklopu kojega nakon jedrenja imamo i brojne radionice, druženja, koncerte,... Citirat ću našeg Runjića -

"Samo moru virujen more liči, more rane vida samo moru kažen sve, more sluša, pa me ispovida”. Stihovi su koji jednako odzvanjaju ovog tjedna Mirnog mora, i domaćima i gostima. Zamislite kada vam u goste dođe tisuću presretne djece i volontera, kako se sretno osjećam ja osobno, moja obitelj i svi uposlenici Marine Kaštela. Za ovaj tjedan živi se cijela godina, i ovo je privilegija koja nema cijenu – naglasio je kapetan Joško Berket, vlasnik marine u Kaštel Gomilici, na konferenciji za novinare povodom ovogodišnjeg održavanja „Flote mira” od 19. do 26. rujna.

Zahvalio se od srca svima kap. Berket, što kao „vojska” volontera pomažu djeci i mladima, najosjetljivijim skupinama, a svemu je prisnažio i gost iz Austrije Michael Fuchs, iz Matične udruge Mirno more:

- Vaš angažman kako bi pružili nezaboravnih tjedan dana djeci, je izuzetan i hvala vam svima. Ovo je najveći svjetski jedriličarski projekt za djecu i mlade koji su suočeni sa socijalnim ili ekonomskim izazovima, gdje sudionici kroz iskustveno učenje žive vrijednosti integracije, inkluzije i zajedništva te zajedno ruše predrasude i granice. Imamo djecu i mlade iz više od 30 nacionalnosti koji sudjeluje u tjednu plovidbe, među njima ratna siročad, djeca s iskustvom izbjeglištva te osobe s tjelesnim, socijalnim ili psihološkim poteškoćama. Hvala vam na gostoprimstvu.

U istom ritmu su zborili i ostali govornici – Antonio Budimir, dogradonačelnik Kaštela koji podržavaju projekt od samog početka, pa Nada Bilić u ime Turističke zajednice Grada Kaštela koja je istakla kako uspomene koja djece budu nosila iz grada su dodatna i turistička razglednica, dok je Tomislav Vidić, predstavnik Splitsko-dalmatinske županije prenio pozdrave župana Blaženka Bobana i dožupana Stipe Čogelje:

- Želimo djeci i mladima osigurati što bolje uvjete, a boravak na moru, na jedrenju je dodatna vrijednost i nas kao domaćina.

Podršku samoj manifestaciji pružili su i ACI d.d. u čije ime je govorio direktor marine u Trogiru Ante Bačić:

- ACI s velikim zadovoljstvom i ove godine pruža podršku projektu Mirno more – Friedensflotte, s kojim nas povezuje dugogodišnja uspješna suradnja. Posebno nam je drago što kroz ovaj projekt more postaje mjesto susreta, povezivanja i stvaranja novih prijateljstava među djecom i mladima različitih životnih iskustava. Ponosni smo što možemo pridonijeti inicijativi koja promiče zajedništvo, toleranciju, uključivost i mir te ćemo i ubuduće nastaviti podržavati projekte koji stvaraju pozitivne promjene i promiču vrijednosti koje i sami dijelimo.

Dok je Zrinka Svoboda Sabljić iz OTP Banke samo potvrdila njihovo zadovoljstvo što mogu i oni pružiti ruku podrške za ovako veliki humanitarni projekt.

Naime, život na jedrilici sudionike „Flote mira-Mirno more” uči odgovornosti, povjerenju i suradnji, od zajedničkog kuhanja do podizanja jedara. Susret ljudi različitih jezika, kultura i životnih iskustava pokazuje koliko su solidarnost i međusobno razumijevanje važni za izgradnju mirnog društva. Kroz inkluzivno okruženje sudionici razvijaju osjećaj vlastite vrijednosti, samopouzdanje i vjeru u druge.

- Mir počinje ondje gdje se ljudi susreću i gdje razlike ne dijele, nego obogaćuju. Flota mira Mirno more već više od 30 godina pokazuje da mladi mogu zajedno graditi budućnost bez obzira na podrijetlo, jezik ili životnu priču. Kaštela su snažan simbol te poruke i ponosni smo što upravo ovdje zajedno s partnerima šaljemo vidljiv znak zajedništva i solidarnosti – poručio je Srđan Janjušić, član Upravnog odbora.

Naime, projekt je pokrenut 1994. godine s tri jedrilice i nekolicinom volontera kako bi okupio mlade iz ratom pogođenih područja bivše Jugoslavije i poticao miran suživot. Danas, više od tri desetljeća kasnije, njegova je misija jednako aktualna: stvarati jednake prilike, jačati uključivost i pokazati da mir nastaje kroz svakodnevnu suradnju i međusobno poštovanje. Flotu čine jedrilice brojnih organizacija i partnerskih udruga iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke i Austrije. Djecu i mlade prate skiperi, pedagozi, prevoditelji te organizacijski i sigurnosni tim koji projekt provodi gotovo u potpunosti volonterski.

Što se Kaštela tiče, od 2013. godine kap. Joško Berket, BavAdria i Marini Kaštela su domaćini flote, a ove godine su oni domaćini djeci i štićenicima Doma za djecu Maestral Split, Centru za pružanje usluga u zajednici Mir – Rudine, te dvije ustanove iz Fojnice, Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu „Drin” i „Bakovići”, kao i udruge za sindrom Down 21 Split, a po prvi puta su uključeni i štićenici Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split.

Ujedno su uručene i zahvalnice svima koji su potpomogli ovaj hvalevrijedan i humanitarni projekt, dok su djeca i mladi sve pozvali na koncert „Fešta mira” kojeg će oni održati na platou Marine Kaštela u srijedu s početkom u 18 sati, kao zahvalu svojim dobročiniteljima.