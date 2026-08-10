Marina i Sevid ovog tjedna pripremaju glazbeni program: Nastupaju Fortis Band i Giuliano & Diktatori

Marinu i Sevid na moru ovog tjedna očekuju glazbene večeri uz nastupe domaćih glazbenika.

U ponedjeljak, 11. kolovoza, od 20 sati u Prališću u Marini za glazbeni program pobrinut će se Fortis Band.

Dan kasnije, 12. kolovoza, program se seli u Sevid na moru, na plažu Miline Gornje, gdje će od 20 sati nastupiti Giuliano & Diktatori.

Posebnost događanja je i humanitarni karakter. Sav prihod od prodaje hrane i pića bit će doniran u humanitarne svrhe.

Organizatori pozivaju mještane i goste da se pridruže glazbenim večerima, uživaju u programu i istovremeno podrže humanitarnu akciju.