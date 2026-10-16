Marin Miletić: Ako dođemo na vlast, sve ćemo polit benzinom i zapalit. Neke treba objesiti

Zastupnik Mosta Marin Miletić u kasnoj saborskoj raspravi oštro je kritizirao korupciju i pravosuđe. Poručio je da će Most, ako dobije priliku biti na vlasti, "sve politi benzinom i zapaliti, da bi nanovo gradili".

Prozivke za korupciju

"Gdje vam je Pavlek, gdje je crna knjižica? Gdje vam je Beroš, čovjek koji je uzimao mito na zdravlju ljudi? Ima li što gnusnije od toga?", upitao je Miletić tijekom govora.

Komentirao je i slučaj bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića, koji se nakon nagodbe s USKOK-om kaznu od 11 mjeseci zatvora zamijenio radom za opće dobro.

Usporedba kazni za mito i krađu

Miletić je podsjetio da se Škorića u jednom postupku tereti za 130.000 eura mita, a u drugom za 40.000 eura, kao i da je tražio kupnju automobila te primao druge iznose. Izrazio je čuđenje što je Škorić, kojeg je opisao kao glavu koruptivne hobotnice u Hrvatskim cestama, dobio samo rad za opće dobro.

Taj je slučaj usporedio sa ženom s riječkog područja koja je ukrala dva paketa čokolada Ferrero i pet čokolada Milka. Za nju, tvrdi Miletić, DORH traži deset mjeseci bezuvjetnog zatvora.

"Za tu ženu traže bezuvjetan zatvor, a njihovi pajdaši dobivaju godinu dana uvjetno rada za opće dobro. Pa jeste li vi ludi!?", rekao je zastupnik, piše Index.

Prijedlog radikalnih mjera

Prema Miletićevom mišljenju, osobe koje su se teško ogriješile o državu treba "objesiti na trgu" kao primjer svima.

"Za noge te treba objesiti, da duže budeš živ i da te ptice jedu, da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ne možeš krasti svoju državu, ne možeš trovat svoju državu i proć lišo. Frende, ptice, al za noge te treba objesit da što duže budeš živ. I onda da te ptice jedu na trgu. I da svi koji te gledaju kažu: 'Frende, ovaj nije samo ukrao, on je izdao svoj narod, dopustio da se narod otruje'", izjavio je.

Svoj je govor završio idejom o potpunoj preobrazbi pravosuđa kad bi Most došao na vlast: "Uzeti bager, srušiti pravosuđe jer je rak-rana države, sve poravnati i onda ispočetka graditi pravedne institucije".

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