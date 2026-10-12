Marijana Puljak žestoko uzvratila HDZ-u zbog noćnih klubova u Splitu: "Ako je to neustavno, onda ste godinama kršili Ustav"

Na nastavku tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita o noćnim klubovima u povijesnoj jezgri, vijećnica Centra Marijana Puljak oštro je odgovorila HDZ-ovim vijećnicima koji tvrde da bi predloženo zoniranje bilo neustavno i diskriminirajuće prema poduzetnicima. "Kolege iz HDZ-a kažu da je zoniranje neustavno i da diskriminira poduzetnike. Onda ste godinama radili neustavno", poručila je Puljak.

"Komunalna naknada, parking i prostorni planovi već funkcioniraju po zonama"

Puljak je podsjetila kako se zoniranje već godinama primjenjuje u brojnim područjima gradskog upravljanja, od komunalnih naknada i doprinosa do parkiranja i prostornih planova. "Komunalna naknada plaća se po zonama. Komunalni doprinos plaća se po zonama. Parking se plaća po zonama. Prostorni plan po zonama zabranjuje i dopušta djelatnosti", istaknula je. Pritom je naglasila da je upravo HDZ-ova Vlada 2024. godine u Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti unijela mogućnost da grad određuje broj i vrstu ugostiteljskih objekata na dijelu svojeg područja. "To ste vi izglasali", poručila je HDZ-ovcima.

Prozvala Šutu: "Je li diskriminacija samo kada prijedlog dođe od Centra?"

Posebno se osvrnula na gradonačelnika Tomislava Šutu, koji je najavio zabranu otvaranja novih noćnih klubova u centru grada kroz plan upravljanja. "Je li i to diskriminacija? Ili je diskriminacija samo kad prijedlog dođe od stranke Centar?", upitala je Puljak. Prema njezinim riječima, trenutačna situacija zapravo stvara nejednakost među ugostiteljima jer kafići i noćni klubovi na istom području nemaju ista ograničenja. "Jednakost znači da se jednaki tretiraju jednako. Unutar zone svi klubovi imaju isto pravilo. A danas imamo upravo nejednakost: kafić mora stati u ponoć, a klub preko puta toči do šest. Mi to izjednačavamo", naglasila je.

"Ustav štiti i dom i san građana"

Puljak je poručila i kako poduzetnička sloboda nije apsolutna, istaknuvši da Ustav dopušta njezino zakonsko ograničavanje radi zaštite zdravlja i okoliša. Podsjetila je i na presudu Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske zbog propusta države da zaštiti građanku od buke iz ugostiteljskog objekta. "Ustav štiti poduzetničku slobodu, ali dopušta da se zakonom ograniči radi zdravlja i okoliša. Ustav štiti i dom i san građana", poručila je.

Svoje izlaganje završila je oštrom porukom protivnicima predloženih mjera: "Neustavno nije djelovati. Neustavno je gledati i ne raditi ništa."

Burna rasprava o noćnim klubovima

Podsjetimo, tijekom današnje sjednice Puljak je naglasila da prijedlog Centra ne predviđa zatvaranje noćnih klubova niti skraćivanje njihova radnog vremena, nego ograničavanje usluživanja alkohola. Raspravu je obilježio i istup nezavisnog vijećnika s liste Centra Srđana Marinića, koji je, udarajući rukom o stol, prozvao nadležne zbog odnosa prema stanovnicima povijesne jezgre. "Je li vam dilanje droge u centru Splita i profit od interesa građana grada Splita? Tko vam je važniji?", upitao je Marinić.