Marijana Puljak žestoko udarila po Vladi: "Troše kao pijani milijarderi! Za stranačke kadrove imaju pola milijarde eura, a za škole nema"

"Hrvatska drugu godinu zaredom troši više novca nego što je dogovoreno s Europskom unijom, a ministar financija već najavljuje da ni u sljedećoj godini država ne namjerava trošiti manje. Ovu Vladu nije briga, troše kao pijani milijarderi", upozorila je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak, ističući da se Centar ne buni protiv rasta plaća učiteljicama, medicinskim sestrama i policajcima, koji su povećanje zaslužili.

"Bunimo se kad država zapošljava stranačke ljude i otvara nova mjesta u upravama, nadzornim odborima, agencijama i kabinetima, da nagradi svoje kadrove. Prema procjeni naše akcije Metla, u Hrvatskoj postoji oko 10 tisuća politički podijeljenih rukovodećih mjesta, od uprava i nadzornih odbora do gotovo 250 općina koje svojim građanima ne pružaju nikakve usluge. To vas košta oko pola milijarde eura godišnje. Za to novca ima, a za studentske domove, škole i znanost nema", rekla je Puljak.

Kako je istaknula, ovim rebalansom Vlada reže ulaganja za 559 milijuna eura, gotovo točno onoliko koliko koštaju stranački kadrovi na izmišljenim radnim mjestima. "Država štedi, samo ne na sebi. Centar zato traži od Vlade da objavi javni popis svih politički postavljenih rukovodećih mjesta, s nazivom funkcije i plaćom, smanjenje uprava i nadzornih odbora, spajanje agencija koje rade isti posao i proračun u kojem uz svaki euro piše što smo za njega dobili", kazala je.

Prema riječima zastupnika Damira Barbira, nakon saborske rasprave potpuno je jasno zašto Centar ne podržava rebalans. "Rashodi poslovanja povećavaju se za 1,3 milijarde eura, dok se kapitalni rashodi smanjuju za gotovo 559 milijuna eura. To znači da građani i tvrtke uplaćuju više novca, dok država povećava tekuće rashode, a dio planiranih ulaganja ponovno odgađa", poručio je Barbir, podsjećajući da se sve to događa u godini u kojoj je prosječna inflacija u prvih osam mjeseci iznosila 4,4 posto.

"Građanima je svakodnevni život sve skuplji, a Vlada se ponaša kao da povećana državna potrošnja nema nikakve veze s inflacijskim pritiscima. Istovremeno, država ne štedi na sebi, ali štedi na onima koji bi trebali hvatati lopove. Smanjuju novac USKOK-u, Povjerenstvu za sukob interesa, Pučkoj pravobraniteljici i Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave. Uz to, Vladin program za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije s udrugama smanjuju za 97 %, sa 155 tisuća na 5.173 eura", naglasio je Barbir, istaknuvši da izmišljena rukovodeća radna mjesta za stranačke kadrove koštaju 15 puta više od svih tijela koja nadziru trošenje novca građana. "Jedan USKOK košta 6,6 milijuna, oni koštaju kao 75 USKOK-a. Hrvatska nije siromašna, nego zarobljena zemlja. Novca ima, ali ide krivim ljudima", rekao je Barbir, podsjećajući na akciju Metla: "Za nepotrebna rukovodeća radna mjesta na kojima su zaposlili stranačku vojsku potrebna je – metla. Potpiši peticiju na metla.hr ."