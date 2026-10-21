Marijana Puljak žestoko prozvala HDZ: "Za borbu protiv lopova manje, za svoje ne štede"

Saborska zastupnica Marijana Puljak oštro je kritizirala Vladin rebalans državnog proračuna, upozorivši na rast državne potrošnje i smanjenje sredstava za pojedine programe namijenjene studentima, znanosti i mladim poduzetnicima. U objavi na društvenim mrežama prozvala je HDZ zbog, kako tvrdi, nepotrebnog stranačkog zapošljavanja te poručila da država novac troši na pogrešne prioritete.

Dok se u Hrvatskom saboru raspravlja o rebalansu državnog proračuna, Marijana Puljak odlučila je građanima približiti što, prema njezinu mišljenju, predložene izmjene govore o načinu upravljanja javnim novcem.

U svojoj objavi istaknula je kako državna potrošnja iz godine u godinu raste, ali i naglasila da problem ne vidi u izdvajanjima za mirovine ili plaće zaposlenih u javnim službama.

„Ne bunimo se zbog mirovina ni zbog plaća učiteljica, medicinskih sestara i policajaca. Bunimo se kad HDZ zapošljava svoju stranačku vojsku na nepotrebna radna mjesta na kojima ništa smisleno ne rade“, poručila je Puljak.

„Nemojte očekivati umanjenje“

Posebno se osvrnula na odgovor ministra financija, kojeg je tijekom saborske rasprave pitala može li se sljedeće godine očekivati smanjenje državne potrošnje.

Prema njezinim navodima, ministar joj je odgovorio: „Nemojte očekivati umanjenje.“

Puljak smatra da takav odgovor pokazuje kako Vlada ne namjerava odustati od dosadašnjeg modela trošenja proračunskog novca.

Osvrnula se i na rast državnih prihoda, tvrdeći da oni nisu prvenstveno rezultat snažnog gospodarskog razvoja, nego visokih cijena i inflacije, zbog kojih se kroz porez na dodanu vrijednost u državni proračun slijeva više novca.

„U sitim godinama potrošili su sve i još nas zadužili!“, ustvrdila je.

Puljak upozorava na rezove za studentske domove, znanost i mlade poduzetnike

U nastavku objave izdvojila je nekoliko proračunskih stavki za koje tvrdi da su rebalansom značajno smanjene.

Prema brojkama koje je iznijela, sredstva za studentske domove smanjuju se za 77 posto, izdvajanja za znanost prepolovljena su, dok je za mlade poduzetnike predviđeno čak 96 posto manje sredstava.

Navela je i da se smanjuju sredstva za USKOK i borbu protiv korupcije.

Puljak pritom kritizira prioritete Vlade, smatrajući da se štedi upravo na područjima koja bi trebala biti važna za dugoročni razvoj zemlje.

„Dakle za borbu protiv lopova manje, a za sebe i svoje stranačke prijatelje ne štede“, napisala je.

„Hrvatska nije siromašna. Hrvatska je zarobljena“

Saborska zastupnica iznijela je i tvrdnju da približno 10.000 politički raspodijeljenih funkcija i radnih mjesta građane godišnje stoji oko pola milijarde eura.

Takav sustav, smatra, predstavlja ozbiljan teret za državni proračun i prepreku učinkovitijem korištenju javnog novca.

„Hrvatska nije siromašna. Hrvatska je zarobljena. Novca ima, ali ide u krive džepove“, poručila je Puljak.

Naglasila je kako bi država trebala više ulagati u obrazovanje, znanstveni razvoj, poduzetništvo i rad, umjesto u zapošljavanje prema političkoj pripadnosti.

Na kraju objave Puljak je podsjetila na inicijativu „Metla“, usmjerenu na smanjenje troškova koje njezina politička opcija smatra nepotrebnima.

„Može i mora drukčije. Država mora ulagati u studente, znanost i pošten rad, a ne u stranačke kadrove“, poručila je.

Građane je pozvala i da potpisom peticije podrže inicijativu.

Njezina kritika tako je ponovno otvorila pitanje državnih prioriteta i raspodjele proračunskog novca, osobito u trenutku kada se u Saboru raspravlja o izmjenama financijskog plana za ovu godinu.