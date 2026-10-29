Marijana Puljak zbog omiškog požara podnosi kaznenu prijavu: „Tko je odlučio da se sustav uzbunjivanja ne aktivira?”

Marijana Puljak najavila je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznate osobe zbog neaktiviranja sustava ranog upozoravanja tijekom katastrofalnog požara na omiškom području, koji je odnio šest ljudskih života. Na današnji Dan žalosti u Omišu poručila je kako obitelji stradalih zaslužuju odgovore te pozvala Državno odvjetništvo da proširi izvide i utvrdi odgovornost za propuste na koje upozorava.

„Danas je Grad Omiš proglasio Dan žalosti zbog šest žrtava nakon ove strašne tragedije, strašnog požara. Najveće tragedije u novijoj hrvatskoj povijesti nakon one kornatske tragedije. Ja ovim putem izražavam zaista iskrenu sućut. Suosjećam sa svim obiteljima svih žrtava”, kazala je Puljak.

Naglasila je kako se stradali ne smiju zaboraviti te da će ustrajati u traženju istine i odgovornosti.

„Ovim putem poručujem da ih nećemo zaboraviti. Niti jedno ime od ovih šest žrtava, da ih nećemo zaboraviti i da ćemo biti ustrajni u traženju istine i u traženju odgovornosti”, poručila je.

„Tko je odlučio da sirene ne rade?”

Puljak je upozorila kako ni dva mjeseca nakon požara javnost još nema odgovore na niz ključnih pitanja.

„Mi dva mjeseca nakon ovog strašnog požara još uvijek ne znamo tko je odgovoran uopće za sam požar, ali ne znamo niti tko je odgovoran što sustav ranog upozoravanja nije radio. Dakle, tko je odgovoran, tko je svjesno odlučio da se taj sustav ne aktivira?”, upitala je.

Istaknula je kako su joj se javili stanovnici Omiša koji također traže odgovore o postupanju nadležnih službi tijekom požara.

„Tko je odlučio da se zatvori cesta i tunel? Tko je odlučio da ne radi sirena za uzbunjivanje? Tko je odlučio da crkvena zvona ne zvone i ne upozoravaju ljude?”, nastavila je Puljak.

Prema njezinim riječima, dio stanovnika nije bio svjestan razmjera opasnosti.

„Mnogi su ljudi išli spavati, nisu uopće znali što se događa, vatrogasci su ih trebali izvlačiti”, kazala je.

„Svaka čast vatrogascima i policajcima, ali pitanja ostaju”

Puljak je pritom posebno pohvalila pripadnike žurnih službi koji su sudjelovali u spašavanju stanovništva.

„Svaka čast vatrogascima, svaka čast policajcima, svaka čast svim onim službama koje su neumorno sudjelovale u spašavanju ljudi iz ovog požara, ali ostaju pitanja. Dva mjeseca iza rade se izvidi”, rekla je.

Zatim je najavila konkretan pravni korak.

„Ja mogu slobodno ovim putem i reći da podnosim i kaznenu prijavu. Tražim da DORH proširi svoje izvide na utvrđivanje odgovornosti, tko je odgovoran što sustav za rano uzbunjivanje nije bio aktiviran”, izjavila je Puljak.

Na izravno novinarsko pitanje protiv koga podnosi kaznenu prijavu odgovorila je da je riječ o nepoznatoj osobi.

„Protiv nepoznatog. Ne želim prstom uprijeti u nikoga, nego zaista pozivam DORH da proširi svoje izvide i da utvrdi tko je odgovoran što sustav za rano uzbunjivanje nije aktiviran”, zaključila je.