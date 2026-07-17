Marijana Puljak uzela metlu u ruke: "Treba pomesti izmišljena radna mjesta, ima ih barem 10.000"

Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak na svom je Facebook profilu objavila kratki video u kojem je ponovno otvorila pitanje broja zaposlenih u javnom sektoru te poručila da je nužno smanjiti broj, kako tvrdi, izmišljenih radnih mjesta.

Uz video je napisala:

"Treba pomesti izmišljena radna mjesta koja se koriste za uhljebiti stranačku vojsku, ima ih barem 10.000, i tako uštedjeti pola milijarde eura godišnje."

Puljak smatra da se dio radnih mjesta u javnom sektoru koristi isključivo za političko zapošljavanje te tvrdi da bi njihovo ukidanje donijelo značajne uštede državnom proračunu. Prema njezinoj procjeni, riječ je o najmanje 10.000 radnih mjesta, a godišnja ušteda iznosila bi oko 500 milijuna eura.