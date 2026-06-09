Marijana Puljak: "U Šangaju sam na poziv kineske vlade, sa mnom je i Bojan Ivošević"

Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, ponovno boravi u Kini. Kako je objavila, na poziv kineske vlade sudjeluje na dvotjednom seminaru za lokalne vijećnike koji se održava u Šangaju.

“Evo me ponovno u Kini, na poziv kineske vlade, ovoga puta u Šangaju na dvotjednom seminaru za lokalne vijećnike”, kazala je Puljak.

U hrvatskoj delegaciji nalazi se 19 vijećnika i zastupnika iz raznih dijelova Hrvatske.

“Sa mnom iz Splita je i kolega Bojan Ivošević, a s nama su i predstavnici iz Udruge gradova”, dodala je.

Prema njezinim riječima, sudionici seminara upoznaju se s kineskim rješenjima na području urbanog planiranja, priuštivog stanovanja, zelene tranzicije i modernih tehnologija.

“Ovdje se upoznajemo s kineskim rješenjima na području urbanog planiranja, priuštivog stanovanja, zelene tranzicije i naročito modernih, novih tehnologija”, navela je Puljak.

Dodala je i da je raspored prilično intenzivan.

“Raspored je prilično gust, svaki dan imamo predavanja od 9 do 17 sati uz pauzu za ručak. Ostane nam malo vremena da se prošetamo po gradu pa ću vam u sljedećim videima pokušati dočarati kako izgleda život u Šangaju”, poručila je.

Puljak je najavila da će u idućim objavama pokušati približiti kako izgleda svakodnevni život u jednom od najvećih kineskih gradova.