Marijana Puljak: "Tada se to zvalo Fimi media, danas se zove Vision Facade. Imamo li u Splitu Fimi mediju 2.0?"

Marijana Puljak, gradska vijećnica Centra, na tematskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća posvećenoj poslovima tvrtki povezanih s Antonijem Nikolićem, suradnikom gradonačelnika Tomislava Šute, iznijela je niz ozbiljnih optužbi i povukla paralelu s jednom od najvećih korupcijskih afera u hrvatskoj povijesti – Fimi medijom. Zatražila je dostavu svih ugovora i računa povezanih tvrtki te uključivanje nadležnih institucija u provjeru spornih poslova.

Na sjednici koju je inicirao nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević, a koja se održava pod nazivom "Šutina Fimi medija", Puljak je podsjetila na pravomoćnu presudu HDZ-u iz listopada 2021. godine. "Prije tri tjedna navršilo se pet godina od 13. listopada 2021., kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske izrekao presudu. Politička stranka HDZ pravomoćno je osuđena za korupciju, na 3,5 milijuna kuna kazne i povrat 14,6 milijuna kuna nepripadne koristi. Bivši predsjednik stranke i Vlade osuđen je na sedam godina zatvora. Sud je to nazvao najtežim oblikom političke korupcije", kazala je Puljak.

"Tada se to zvalo Fimi media, danas se zove Vision Facade"

U nastavku izlaganja opisala je način na koji je, prema njezinim riječima, funkcionirao model Fimi medije, a zatim ga usporedila s poslovima koje su splitske gradske tvrtke i ustanove ugovarale s tvrtkama povezanim s Nikolićem. Navela je da je u slučaju Fimi medije novac dolazio iz brojnih javnih poduzeća i institucija, da su se poslovi dodjeljivali prema političkim sugestijama, a cijene napuhivale kako bi se financirale stranačke aktivnosti. "A kako to izgleda u Splitu? Vision Facade, tvrtka osnovana 2024. godine, u godini u kojoj gradonačelnik Šuta dolazi na vlast bilježi gotovo sedmerostruki rast prihoda. Uz nju je RDI. S obje je povezan Antonio Nikolić, mladić koji je, po vlastitim riječima, volontirao u kampanji gradonačelnika Šute, a danas je PR splitskog HDZ-a", istaknula je.

Puljak tvrdi da su tvrtke povezane s Nikolićem dobivale poslove od više gradskih institucija i poduzeća.

"Turistička zajednica, HNK, Promet, Parkovi i nasadi, Žnjan. Najmanje petnaest poslova u petnaest mjeseci. Nijedan dovoljno velik da bi se primijetio. Zajedno, sustav", poručila je. Potom je iznijela jednu od najoštrijih usporedbi tijekom svojeg izlaganja. "Da bude jasno svakoj Splićanki i svakom Splićaninu: ovo nije moja procjena kako HDZ funkcionira. Za ovaj model HDZ je već pravomoćno osuđen. Ljudi koji rade za stranku i njezinu kampanju poslije se nagrađuju javnim novcem, kroz poslove javnih tvrtki i ustanova. Tada se to zvalo Fimi media. Danas se zove Vision Facade", ustvrdila je Puljak.

Prozvala gradonačelnika zbog Nikolićeve uloge

Posebno se osvrnula na izlaganje Slavena Tahirbegovića, zamjenika ravnateljice Hrvatskog doma Split, koji je tijekom sjednice govorio o susretu s Antonijem Nikolićem. "Danas smo za ovom govornicom čuli zamjenika ravnateljice Hrvatskog doma. Antonio Nikolić došao je u ured ravnateljice i, na pitanje u čije ime govori, odgovorio: u ime privatne tvrtke RDI Production. Nudio je opremu za Splitski festival. Hrvatski dom ga je uputio na natječaj. Ja pitam: u koliko je još ureda sjedio?", upitala je Puljak.

Otvorila je i pitanje angažmana tvrtke Vision Facade na snimanju predstave HNK Split. "HNK je za snimanje predstave imao jeftiniju ponudu, s više opreme. Odbio ju je i platio skuplju ponudu tvrtke povezane s Nikolićem, šest puta skuplje nego što je do tada plaćao snimanja", ustvrdila je vijećnica Centra.

Puljak se zatim osvrnula na ranije izjave gradonačelnika Šute o Nikolićevu angažmanu. "Gradonačelnik je 9. rujna rekao da Nikolić s Gradom nema nikakav ugovor. Dva tjedna kasnije priznao je da ga je Grad angažirao za koordinaciju Sudamje i napisao da je Nikolić sa službenicima razgovarao isključivo o Sudamji. Splitski festival nije Sudamja", naglasila je. Prema njezinim navodima, tvrtke povezane s Nikolićem na poslovima vezanim uz Sudamju uprihodile su 79 tisuća eura. "Volonter iz kampanje postaje koordinator gradske proslave, a tvrtke s kojima je povezan postaju njezini dobavljači. Gospodine gradonačelniče, koja je istina, ona od 9. ili ona od 24. rujna?", upitala je Puljak.

Traži dokumentaciju i uključivanje USKOK-a

Na kraju izlaganja Puljak je predložila zaključak u tri točke kojim bi Gradsko vijeće zatražilo potpunu dokumentaciju o poslovima povezanih tvrtki te njihovu provjeru. Zatražila je da se u roku od 15 dana svim gradskim vijećnicima dostave ugovori i računi tvrtki Vision Facade i RDI s Gradom Splitom, gradskim tvrtkama i ustanovama, kao i ugovor o djelu s Antonijem Nikolićem. Također je predložila da Državno odvjetništvo, USKOK i Državni ured za reviziju ispitaju te poslove te da se, dok provjere traju, takvi poslovi ugovaraju isključivo putem javnih poziva, uz objavu svih pristiglih ponuda.

"Gradonačelnik je za ovo odgovoran ovom vijeću. A vijećnici za ovu sjednicu nisu dobili nijedan ugovor ni račun. Ako je sve čisto, ništa od ovoga vam ne smeta. Glasajte za", poručila je.

"Je li Fimi media zaista prošlost ili je samo promijenila adresu?"

Zaključno je podsjetila na izjavu bivše predsjednice HDZ-a Jadranke Kosor, koja je nakon presude u slučaju Fimi media govorila o potrebi podizanja standarda osjetljivosti na korupciju. "Gospodine gradonačelniče, ta ljestvica danas je u vašim rukama. Fimi media nije počela kao najveća korupcijska afera u Hrvatskoj. Počela je s jednom agencijom, jednom sugestijom i jednim računom koji nitko nije htio pogledati", kazala je Puljak. Svoje izlaganje završila je pitanjem upućenim gradonačelniku i javnosti.

"Splićanke i Splićani danas gledaju taj račun. I pitaju samo jedno: je li Fimi media zaista prošlost ili je samo promijenila adresu i danas u Splitu imamo Fimi mediju 2.0?", zaključila je Marijana Puljak.