Marijana Puljak s kćeri partijala na Ultri: "Dočekale izlazak sunca"

Među desecima tisuća posjetitelja koji ovih dana uživaju na festivalu Ultra Europe u Splitu bila je i saborska zastupnica Marijana Puljak. Dio festivalske atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je otkrila da je na najveći festival elektroničke glazbe stigla u posebnom društvu – sa svojom kćeri.

Uz fotografiju snimljenu na festivalskoj pozornici, Puljak je kratko napisala:

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"Najbolje se partija s kćeri! Dočekale izlazak sunca na Ultri."

Objava je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima pohvalili zajednički izlazak majke i kćeri te pozitivnu festivalsku atmosferu.

Ultra Europe i ove je godine u Split privukla desetke tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, a uz brojne strane goste na Parku mladeži mogu se vidjeti i brojna poznata domaća lica koja nisu propustila najveći glazbeni događaj ljeta.

Sudeći prema objavi na društvenim mrežama, Marijana Puljak i njezina kći iskoristile su priliku za zajednički provod te su na Ultri ostale do ranih jutarnjih sati, dočekavši izlazak sunca uz elektroničku glazbu i festivalsku atmosferu.