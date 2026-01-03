Marijana Puljak: "Problem nije visina troškova, nego to što dolazim iz oporbe"

Saborska zastupnica Marijana Puljak oglasila se nakon objave teksta u Slobodna Dalmacija, u kojem se problematiziraju njezini službeni troškovi. Puljak smatra da je naslov članka tendenciozan te da se iz samog sadržaja jasno vidi kako je njezin kolega Andro Krstulović Opara imao gotovo dvostruko veće izdatke.

Kako navodi, riječ je o godišnjim troškovima koji proizlaze iz njezina rada kao saborske zastupnice, članice više saborskih odbora te izaslanice u Vijeće Europe u Strasbourgu. Naglašava da se radi o službenim, javnim i transparentnim obvezama koje su jasno propisane i dostupne javnosti.

Puljak ističe kako visina troškova sama po sebi očito nije ključna tema, već činjenica da dolazi iz oporbenih redova. U svojoj reakciji povukla je paralelu s, kako kaže, znatno skupljim projektima i konferencijama koje se financiraju javnim novcem, a prolaze bez slične medijske pažnje.