Marijana Puljak: "Prizivanje Hitlera, Auschwitza i ustaštva sramota je za naš grad"

"Prizivanje Hitlera, Auschwitza i ustaštva pod maskom navijanja sramota je za naš grad i za sve istinske navijače Hajduka. Hajduk je uvijek bio više od kluba. Bio je simbol otpora, slobode, ponosa i zajedništva.

Upravo zato ne smijemo dopustiti da se njegovo ime koristi za širenje mržnje i veličanje ideologija protiv kojih su se borili oni koji su stvarali njegovu slavnu povijest", poručila je predsjednica Centra i saborska zastupnica Marijana Puljak.

Kako je dodala, u Splitu nema mjesta za ustaške, nacističke ni bilo kakve druge poruke mržnje: "Niti danas, niti sutra, niti ikada."

Komentirajući istragu koju je pokrenula policija, rekla je kako očekuje da se počinitelji brzo identificiraju i procesuiraju.

"Sve nas ostale pozivam da jasno i glasno osudimo ovakvo ponašanje, bez relativiziranja i opravdavanja. Split je grad slobode. Hajduk je klub ponosne povijesti. Ne dopustimo da nam tu povijest i taj ponos otimaju oni koji slave najmračnije ideologije čovječanstva", zaključila je Puljak.