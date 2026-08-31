Marijana Puljak poziva Splićane i Riječane na prosvjed u Zagrebu, organiziran besplatan prijevoz

Saborska zastupnica Marijana Puljak pozvala je građane Splita i Rijeke da se pridruže prosvjedu „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, koji će se održati 5. rujna u Zagrebu.

Puljak je putem Facebooka objavila kako je za odlazak na prosvjed organiziran besplatan autobus iz Splita i Rijeke, dok je prvi autobus već popunjen te se prikupljaju prijave za drugi.

Kako navodi, prosvjedom se želi pružiti podrška građanima koji traže zaštitu zdravlja, vode i okoliša, a među područjima koja ističu su Lika, Dugi Rat i Biljane Donje.

Broj mjesta u autobusima je ograničen, a zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca za prijevoz. Za dodatne informacije i koordinaciju sudionika organizirana je i WhatsApp grupa.

Njezinu objavu s Facebooka pogledajte OVDJE.