Marijana Puljak povodom oslobođenja Splita: "Oni koji i danas prizivaju Hitlera i Auschwitz neka obnove lekciju iz povijesti"

Povodom 82. obljetnice oslobođenja Splita od fašizma, saborska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar prisjetila se 26. listopada 1944. godine, kada je Slobodna Dalmacija na naslovnici objavila: "Oslobođen je Split – ponos hrvatske Dalmacije!" Puljak je podsjetila i na riječi pjesnika Vladimira Nazora, koji je Split opisao kao grad koji, unatoč patnji i nepravdi, nikada nije bio slomljen.

"Slobodu moramo čuvati svakoga dana"

"Bez te pobjede, kao ni bez pobjede u Domovinskom ratu, ne bi bilo ni Splita ni Hrvatske kakve danas poznajemo", poručila je Puljak, odajući počast svima koji su se borili protiv fašizma.

Posebnu poruku uputila je onima koji, kako navodi, i danas prizivaju Hitlera i Auschwitz. "Neka iskoriste današnji dan da obnove lekciju iz povijesti. Jer sloboda, tolerancija i poštovanje drugih nisu vrijednosti kojih se prisjećamo samo na obljetnice", istaknula je.

Objavu je zaključila čestitkom svome gradu, poručivši kako je Split uvijek bio i ostat će grad hrabrih, prkosnih i slobodnih ljudi.