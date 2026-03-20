Marijana Puljak: Poljudski kvadrati odavno su predmet mokrih želja mnogih

Marijana Puljak oglasila se na Facebooku nakon što je gostovala na N1 televiziji gdje se razgovaralo o rušenju Poljuda.

Marijana Puljak oglasila se na Facebooku nakon što je gostovala na N1 televiziji gdje se razgovaralo o rušenju Poljuda.

"Rekla sam ono što se u kuloarima šuška, nećemo dopustiti da se simbol Splita sruši samo da bi netko mešetario najatraktivnijim zemljištem u gradu. Puno je onih koji navijaju da se s tog područja skine oznaka gradskog projekta u GUP-u i dozvoli gradnja. Tko zna što je sve Šuta u kampanji naobećavao svojim podržavateljima i donatorima pa mu sada Poljud smeta.

Struka kaže da je sanacija Poljuda moguća. Po zakonu, to automatski znači da je rušenje zabranjeno! Mi smo sve pripremili i pokrenuli obnovu, a Šuta je lani sve osobno stopirao. Za koga on to zapravo čuva te kvadrate", kaže Puljak.

"Naš plan ostaje isti: NOVI stadion na Brodarici i OBNOVA Poljuda. Split zaslužuje oboje, a ne bagere na svojoj povijesti.Hvala svima vama, već nas je skoro 3000 potpisalo peticiju. Ne damo Poljud", zaključila je.

