Marijana Puljak pokrenula "Metlu": "10.000 stranačkih uhljeba košta nas najmanje 500 milijuna eura godišnje"

Marijana Puljak iz stranke Centar objavila je poziv građanima da potpišu peticiju u sklopu inicijative "Metla", kojom se traži smanjenje broja rukovodećih mjesta za koja tvrde da su popunjena po stranačkom ključu.

Puljak navodi kako 10.000 "stranačkih uhljeba" na rukovodećim mjestima građane košta najmanje 500 milijuna eura godišnje, a poručuje da bi se taj novac mogao usmjeriti na rješavanje konkretnih problema diljem Hrvatske.

"POTPIŠI PETICIJU! 10.000 stranačkih uhljeba na rukovodećim mjestima košta nas najmanje 500 milijuna eura godišnje", objavila je Marijana Puljak.

"Što bismo mogli s tim novcem?"

Puljak pritom postavlja pitanje što bi Hrvatska mogla napraviti s tolikim iznosom novca. "Za početak – sanirati opasni otpad i zatrovane lokacije diljem Hrvatske", poručila je.

U nastavku je građane pozvala da podrže inicijativu ako smatraju da u sustavu postoji previše politički postavljenih kadrova. "Ako ti je dosta stranačkih fotelja, podobnih ispred sposobnih i nereda koji na kraju svi plaćamo – potpiši peticiju", navela je Puljak. Peticija je dostupna putem stranice metla.hr, a kampanja se na društvenim mrežama promovira i pod porukama "Pometimo nered" i "10 tisuća manje".

Centar traži rezanje stranačkih fotelja

Inicijativom se želi otvoriti pitanje broja rukovodećih pozicija u javnom sektoru, njihove cijene te načina na koji se na takva mjesta dolazi. Iz Centra poručuju da žele sustav u kojem će prednost imati sposobnost i stručnost, a ne politička pripadnost.

Brojka od 500 milijuna eura godišnje pritom je procjena pokretača kampanje, a ne službeni podatak državnih institucija. Puljak je na kraju građane pozvala da peticiju, osim što je potpišu, podijele i drugima. "I pošalji dalje", poručila je.