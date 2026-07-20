Marijana Puljak pokazala Ivici svoje prve ljubavi: "Beatlemanija me drži i danas"

Saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica Marijana Puljak podijelila je na društvenim mrežama fotografiju sa suprugom Ivicom Puljkom, bivšim splitskim gradonačelnikom, nastalu tijekom njihova posjeta Liverpoolu.

Bračni par Puljak fotografirao se pokraj spomenika članovima legendarne britanske grupe The Beatles, a Marijana nije skrivala oduševljenje mjestom na kojem je započela priča jedne od najpoznatijih glazbenih skupina svih vremena.

"Moje prve glazbene ljubavi"

Uz zajedničku fotografiju otkrila je kako su upravo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr bili njezine prve glazbene ljubavi.

"Moje prve glazbene ljubavi: John, Paul, George i Ringo. The Beatles!", napisala je Marijana Puljak.

Posjetili Penny Lane i Strawberry Field

Puljak je otkrila i da je suprugu Ivici pokazala mjesta usko povezana s počecima slavnog benda, među kojima su Penny Lane i Strawberry Field.

"Danas Ivici pokazujem njihov Liverpool, Penny Lane, Strawberry Field i mjesta na kojima je sve počelo. Beatlemanija me drži i danas", poručila je splitska političarka.