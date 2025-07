Marijana Puljak: "Plenković ne skriva da je SDP doveo HDZ na vlast u Split. Dapače, s ponosom ga brani"

Marijana Puljak komentirala je nedavni posjet premijera Andreja Plenkovića Splitu, istaknuvši kako se premijer ovom prilikom nije bavio obranom vlastite stranke, već, kako tvrdi, obranom SDP-ova vijećnika Davora Matijevića.

"Plenković je došao u Split braniti – ne HDZ, nego SDP. Srce mu se slama jer je, kako kaže, jedan SDP-ovac u „smrtnom strahu“ – jer je podržao HDZ.

Da, dobro ste pročitali.

Premijer Republike Hrvatske javno brani Davora Matijevića iz SDP-a jer je omogućio da HDZ i Kerum preuzmu vlast u Splitu. Umjesto da objasni tu političku trgovinu, on napada medije i političare koji na to ukazuju. Jer, eto, Matijević pati. Prozivaju ga. Nije mu lako. Toliko je u „smrtnom strahu“ da svakodnevno iznova, sa svih mogućih medija, provocira Ivicu – i to nakon što je potvrđen kao politički izdajnik.

Kakav spin doktor!

A istina? Istina je da u Hrvatskoj nije opasno priznati da voliš HDZ. Opasno je reći da ne želiš sudjelovati u njihovom sustavu. Onda ti se ne nudi ruka podrške, nego dolaze inspekcije, otkazi, oduzimanje projekata i sredstva. Onda nisi „kvalitetan i agilan“, nego „neradnik i rušitelj“.

I da, nije ovo prvi put da Plenković dolazi u Split s milijardama u džepu. Još 2018. je obećao milijarde kuna ulaganja kad je grad vodio također HDZ. Danas, šest godina kasnije, jedva da je realizirano i 10%. Pa sad opet obećava iste milijarde – jer je vlast opet u HDZ-ovim rukama.

SDP u Splitu doveo je HDZ i Keruma na vlast. I Plenković to ne skriva – čak dapače, s ponosom brani dogovor koji je građane prevario, a gradsko vijeće predao Kerumu", napisala je Puljak na svom Facebooku.