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Marijana Puljak oštro odgovorila na komentare: "Ma koji vražji jugočetnici? Jugoslavija je samo vama u glavama"

"Zaboravite na tu državu, propala je prije više od 30 godina“, poručila je Puljak
Marijana Puljak

Saborska zastupnica Marijana Puljak reagirala je na komentare koji se, kako navodi, pojavljuju ispod njezinih objava o problemima onečišćenja okoliša i vode. Posebno se osvrnula na prozivke u kojima se spominju „jugočetnici“, poručivši da joj je dosta takvog skretanja pozornosti s aktualnih problema.

Puljak je u videoporuci navela kako se posljednjih dana govori o trovanju okoliša i vode te o problemu „Crnog brda“ koje, prema njezinim riječima, stoji već 20 godina, dok se dio komentatora ponovno vraća na teme povezane s bivšom državom.

„Ma koji vražji jugočetnici? Jugoslavija je samo vama u glavama, to je propala država. Zaboravite na tu državu, propala je prije više od 30 godina“, poručila je Puljak.

 

„Ne koristite strah kao opravdanje“

Istaknula je kako danas u Hrvatskoj žive generacije koje nisu doživjele rat, a mnogi od njih već imaju djecu koja pohađaju osnovnu školu.

Puljak smatra da se teme povezane s Jugoslavijom i ratnom prošlošću koriste za odvlačenje pozornosti s današnjih problema te je pritom žestoko prozvala HDZ.

„Ne koristite je kao opravdanje za pljačku. HDZ nas već 30 godina pljačka, a vi se bavite jugočetnicima“, kazala je.

Sličnu poruku napisala je i uz objavljeni video, pozvavši pratitelje da prestanu s, kako ih je nazvala, „glupastim komentarima o jugočetnicima“.

„Ta država je davno propala i ne koristite više strah od nje kao opravdanje HDZ-ove pljačke zadnjih 30 godina. Stvarno ste dosadili i Bogu i čoviku više“, zaključila je Puljak.

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