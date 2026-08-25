Marijana Puljak oštro odgovorila na komentare: "Ma koji vražji jugočetnici? Jugoslavija je samo vama u glavama"

Saborska zastupnica Marijana Puljak reagirala je na komentare koji se, kako navodi, pojavljuju ispod njezinih objava o problemima onečišćenja okoliša i vode. Posebno se osvrnula na prozivke u kojima se spominju „jugočetnici“, poručivši da joj je dosta takvog skretanja pozornosti s aktualnih problema.

Puljak je u videoporuci navela kako se posljednjih dana govori o trovanju okoliša i vode te o problemu „Crnog brda“ koje, prema njezinim riječima, stoji već 20 godina, dok se dio komentatora ponovno vraća na teme povezane s bivšom državom.

„Ma koji vražji jugočetnici? Jugoslavija je samo vama u glavama, to je propala država. Zaboravite na tu državu, propala je prije više od 30 godina“, poručila je Puljak.

„Ne koristite strah kao opravdanje“

Istaknula je kako danas u Hrvatskoj žive generacije koje nisu doživjele rat, a mnogi od njih već imaju djecu koja pohađaju osnovnu školu.

Puljak smatra da se teme povezane s Jugoslavijom i ratnom prošlošću koriste za odvlačenje pozornosti s današnjih problema te je pritom žestoko prozvala HDZ.

„Ne koristite je kao opravdanje za pljačku. HDZ nas već 30 godina pljačka, a vi se bavite jugočetnicima“, kazala je.

Sličnu poruku napisala je i uz objavljeni video, pozvavši pratitelje da prestanu s, kako ih je nazvala, „glupastim komentarima o jugočetnicima“.

„Ta država je davno propala i ne koristite više strah od nje kao opravdanje HDZ-ove pljačke zadnjih 30 godina. Stvarno ste dosadili i Bogu i čoviku više“, zaključila je Puljak.