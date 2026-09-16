Marijana Puljak obilježila 31 godinu braka s Ivicom: "I dalje sretni, ali ne više tako lagani"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak na društvenim mrežama obilježila je 31. godišnjicu braka sa suprugom Ivicom Puljkom, znanstvenikom i bivšim gradonačelnikom Splita. Uz emotivnu, ali i duhovitu poruku, objavila je njihovu zajedničku fotografiju iz mlađih dana na kojoj je Ivica drži u naručju.

"Bila sam lagana k'o perce"

Puljak se prisjetila 16. rujna prije 31 godinu, a u svojem stilu našalila se i na račun godina koje su prošle. "31 godina je prošla od tog 16. rujna kad sam s 55 kg bila lagana k'o perce pa me Ivica mogao zavrtjeti u naručju ovako", napisala je Marijana Puljak uz fotografiju.

"I dalje sretni"

Objavu je zaključila kratkom porukom koja je privukla posebnu pozornost pratitelja. "I dalje sretni, al' ne više tako lagani", poručila je Puljak uz emotikone smijeha i srca. Marijana i Ivica Puljak tako su svoju 31. godišnjicu braka obilježili fotografijom i porukom u kojoj su spojili emocije, uspomene i dozu humora.