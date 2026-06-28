Marijana Puljak nakon Split Pridea odgovorila na komentare mržnje: "Ako je Bog ljubav, onda je svaka poruka mržnje u njegovo ime suprotnost vjeri"

Nakon još jednog održanog Split Pridea, na društvenim mrežama oglasila se Marijana Puljak, saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica. U svojoj objavi osvrnula se na brojne komentare koji su uslijedili nakon njezine prethodne objave sa Split Pridea, uključujući i one, kako navodi, pune mržnje.

Puljak je poručila kako takvi komentari najbolje pokazuju da društvo još uvijek ima puno posla kada je riječ o toleranciji, prihvaćanju i međusobnom poštovanju.

"Želim zahvaliti na svakom komentaru ispod moje posljednje objave sa Split Pridea jučer, pa tako i na onima punim mržnje. Kada ljudi otvoreno iskazuju mržnju prema drugim ljudskim bićima, oni se time ne otkrivaju meni, već cijelom svijetu", objavila je Puljak.

"Takvi komentari su dokaz da kao društvo imamo još puno posla"

U nastavku objave istaknula je kako su upravo takve poruke, prema njezinu mišljenju, najbolji pokazatelj da je pred društvom još dug put prema istinskoj toleranciji.

"Takvi komentari su najbolji dokaz da kao društvo imamo još puno posla kako bismo napredovali i postali mjesto istinske tolerancije", poručila je Puljak.

Posebno se osvrnula i na komentare u kojima se, kako navodi, vjera i Bog pokušavaju povezati s mržnjom.

"Posebno su me fascinirale poruke koje pokušavaju povezati Boga s mržnjom. Zanimljivo je da su to često isti ljudi koji zaboravljaju temeljnu poruku kršćana: Bog je ljubav. A ljubav ne isključuje, ne prosuđuje i ne mrzi, ljubav ljubi bližnjega svoga bez razlike", napisala je.

Pozvala se na Prvu poslanicu Korinćanima

Puljak je u objavi podsjetila i na poznate riječi iz Prve poslanice Korinćanima, naglašavajući kako se ljubav ne može povezivati s mržnjom.

"Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje", citirala je Puljak.

Dodala je kako se poruke mržnje ne mogu opravdavati vjerom.

"Ako je Bog sama ljubav, onda je svaka poruka mržnje u njegovo ime izravna suprotnost onome što vjera zapravo znači", poručila je.

"Mržnja nikada nije odgovor"

Na kraju objave Puljak je najavila kako će se nastaviti zalagati za društvo u kojem se svatko može osjećati sigurno i prihvaćeno.

"Nastavit ću se boriti za društvo u kojem će se svatko osjećati sigurno i prihvaćeno, jer mržnja nikada nije, niti će ikada biti odgovor. Samo ljubav", zaključila je Marijana Puljak.