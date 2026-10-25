Marijana Puljak nakon smrti šeste žrtve požara: „Koliko ćemo još žrtava ispratiti prije nego što dobijemo odgovor?”

Nakon vijesti o smrti šeste žrtve požara koji je u kolovozu zahvatio omiško područje, oglasila se Marijana Puljak, ponovno otvorivši pitanje odgovornosti zbog neaktiviranja Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Puljak je izrazila sućut obitelji preminule osobe, ali i upozorila da javnost još uvijek nije dobila odgovore na pitanja o postupanju nadležnih tijekom požara.

„Iskrena sućut obitelji. Koliko ćemo još žrtava ispratiti prije nego što dobijemo odgovor na pitanje zašto sustav za rano upozoravanje SRUUK nije bio aktiviran?”, poručila je Puljak na društvenim mrežama.

Istaknula je kako je nadležnim institucijama već uputila pitanja, no odgovore još uvijek nije dobila.

„Na pitanja koja sam uputila nadležnima još uvijek čekam odgovore”, zaključila je.

Podsjetimo, nakon smrti pete žrtve Puljak je već javno otvorila pitanje odgovornosti za neaktiviranje sustava SRUUK te zatražila ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.

Smrt šeste žrtve ponovno je aktualizirala pitanje pravodobnog upozoravanja stanovništva na opasnost tijekom velikog požara, kao i potrebu za utvrđivanjem svih okolnosti postupanja nadležnih službi.