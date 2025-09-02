Marijana Puljak: "Jedini smo pokrenuli ovrhu protiv Brodosplita, HDZ pokušava skrenuti pozornost"

Gradska vijećnica Centra u splitskom Gradskom vijeću, Marijana Puljak, na današnjoj konferenciji za medije iznijela je niz optužbi vezanih uz pogodovanje Brodosplitu i njegovom vlasniku Tomislavu Debeljaku.

Puljak je naglasila kako je jedino Grad Split u mandatu prethodne vlasti pokrenuo ovrhu nad Brodosplitom zbog neplaćenih računa, čime je sada u poziciji da se naplati kroz predstečajnu nagodbu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Ni prethodni gradonačelnik, ni povjerenica Vlade, ni nadležno ministarstvo nisu pokrenuli ovrhu, iako su mogli. Zato država danas nema nikakva prava u predstečajnoj nagodbi", poručila je Puljak.

"Spinovi HDZ-a prikrivaju pravo pitanje"

Puljak je ustvrdila kako je degutantno gledati, kako kaže, "spinove kojima HDZ pokušava maknuti fokus s onoga što je bitno". Kao ključno pitanje istaknula je remont talijanskog broda Moby Drea u Brodosplitu.

"Kako je brod došao u Split i što kažu hrvatski zakoni? Mogu li strani brodovi s azbestom uopće vršiti remont u Hrvatskoj?", upitala je Puljak, dodavši kako javnost zaslužuje znati je li Brodosplit pretvoren u "škver za opasan otpad" ili u moderno brodogradilište kakvo je bilo obećano.

Naglasila je i kako će na sjednici Gradskog vijeća Centar tražiti donošenje zaključaka koji će biti "isključivo u interesu Grada Splita, ne samo u vezi Brodosplita, već i pomorskog dobra općenito".

"Debeljak je posudio novac HDZ-u"

U završnom dijelu obraćanja, Puljak je podsjetila na vezu između HDZ-a i Debeljaka.

"Kada je HDZ pravomoćno osuđen za pljačku države, upravo je Debeljak bio taj koji im je posudio novac kako bi mogli isplatiti plaće svojim zaposlenicima", rekla je Puljak, zaključujući kako je upravo ta činjenica najbolji pokazatelj bliskosti između stranke i brodograditelja.