Marijana Puljak: Jedina stvarna ekološka mjera u Hrvatskoj jest trajno uklanjanje HDZ-a s vlasti

Povodom ekološkog skandala u Gospiću, gdje je u zemlju zakopano više od 37.000 tona opasnog otpada, saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak održala je konferenciju za medije u Hrvatskom saboru.

Puljak je istaknula kako slučaj u Lici nije nikakva nesreća ili izoliran incident, već izravna posljedica višegodišnjeg sustavnog nemara Banskih dvora i potpune odsutnosti političke volje da se stane na kraj ekološkom kriminalu.

„Europska unija donijela je Direktivu 2024/1203 o zaštiti okoliša putem kaznenog prava, a krajnji rok za njezin prijenos u hrvatsko zakonodavstvo bio je 21. svibnja 2026. godine. Rok je prošao prije tri mjeseca. Ova direktiva ne donosi samo drastične kazne — do 10 godina zatvora i do 40 milijuna eura za tvrtke koje unište okoliš — nego obvezuje državu na izgradnju kapaciteta za prevenciju: specijalizirane inspekcijske jedinice, jačanje resursa i učinkovit nadzor. Vlada je imala više od dvije godine da izgradi sustav koji bi spriječio *sljedeći* Gospić, ali nije napravila ništa”, naglasila je Puljak.

Predmet u Splitu kao dokaz sustavnog zataškavanja

Predsjednica Centra podsjetila je i na slučaj iz Splita koji, kako navodi, razotkriva obrazac po kojem HDZ-ove institucije reagiraju na ekološke incidente.

„Kada je u doba gradonačelnika Ivice Puljka utvrđeno onečišćenje zraka arsenom i otrovnim česticama u Sjevernoj luci, HDZ-ov Državni inspektorat odbio je Gradu Splitu i građanima dostaviti inspekcijske nalaze pozivajući se na 'inspekcijsku tajnu'. Grad Split morao je voditi pravnu bitku sve dok Visoki upravni sud nije prelomio i naložio da podaci o onečišćenju okoliša i zdravlju ljudi ne smiju i ne mogu biti tajna. To je ta ključna razlika: mi se borimo za transparentnost i zdravlje ljudi, dok HDZ pod oznakama tajnosti skriva vlastiti nemar i pogodovanje”, rekla je Puljak.

Upozorila je da je Gospić samo nastavak niza nesaniranih 'crnih točaka' diljem Hrvatske — od 300.000 tona otpadne troske u Dugi Ratu i 140.000 tona opasne troske u Biljanima Donjim (zbog kojih Hrvatska plaća dnevne kazne Europskoj uniji), do Jame Sovjak u Viškovu, bazena crvenog mulja u Obrovcu te azbesta u Kaštelanskom zaljevu i Vranjicu.

Zašto se Centar nije odazvao na sastanak u Saboru

Osvrćući se na današnji poziv Kluba zastupnika Mosta na sastanak o Lici, na koji je pozvan i Klub HDZ-a, Puljak je jasno poručila zašto se stranka Centar nije odazvala:

„Jedina ekološka mjera za spas Hrvatske je uklanjanje HDZ-a s vlasti. Most je na sastanak u Sabor pozvao i njih, a to nije ozbiljan sastanak o rušenju HDZ-a. Nas ne zanima popravljanje HDZ-a, nas zanima isključivo rušenje HDZ-a. Uvijek ćemo se odazvati na svaku inicijativu i sastanak koji za cilj imaju trajno uklanjanje HDZ-a s vlasti, a ne samo kozmetičke promjene ”, zaključila je Puljak.