Marijana Puljak: "Dat ću sve od sebe da povjerenje koje sam dobila opravdam"

Nova predsjednica stranke Centar, Marijana Puljak, oglasila se nakon izbora i u poruci članovima te javnosti zahvalila na ukazanom povjerenju, naglasivši vrijednosti koje želi zastupati te smjer u kojem vidi budućnost stranke i Hrvatske.

"Danas sam izabrana za predsjednicu stranke Centar. Hvala svim delegatima i članovima stranke koji su mi dali povjerenje da preuzmem ovu odgovornost."

Puljak je poručila kako u vremenu sve izraženijih podjela Centar vidi kao političku opciju koja okuplja umjerene i razborite građane.

"U vremenu kada se Hrvatska svjesno dijeli kako bi se prikrili stvarni problemi, Centar vidim kao glas umjerenih i zdravorazumskih ljudi. Ljudi koji poštuju svakog čovjeka, vjeruju u pošten rad, cijene trud i znanje i traže jednaka pravila za sve."

"U politiku nisam ušla zbog karijere"

U nastavku je nova predsjednica, Marijana Puljak, istaknula da u politiku nije ušla iz osobnih ambicija, već zbog toga što nije mogla ignorirati probleme koje je vidjela u društvu.

"U politiku nisam ušla zbog karijere, nego jer nisam mogla mirno gledati nepravdu, nered i šutnju. Upravo zato vjerujem da se u ovakvim vremenima svatko od nas treba uključiti i u svojoj sredini učiniti ono što može."

"Moguće je upravljati bez korupcije i klijentelizma"

Puljak je naglasila i dosadašnja iskustva upravljanja gradom, ističući kako vjeruje da se takav model može širiti i izvan lokalne razine.

"Pokazali smo da se grad može voditi pošteno, da je moguće uvesti red i upravljati bez korupcije i klijentelizma. I znam da se takav način upravljanja može proširiti i dalje."

Politika "slobode i odgovornosti"

Govoreći o političkom smjeru, Puljak je poručila kako vjeruje u politiku koja povezuje, rješava stvarne probleme i djeluje bez skrivenih interesa.

"Vjerujem u politiku koja spaja, a ne dijeli. Politiku koja se bavi stvarnim problemima ljudi i nudi stvarna rješenja, bez mržnje i bez skrivenih interesa. Politiku slobode i odgovornosti, u kojoj su jednaka pravila za sve, a država služi građanima, a ne interesnim skupinama."

Na kraju se Marijana Puljak, nova predsjednica stranke Centar, obratila svima koji se prepoznaju u tim vrijednostima te ih pozvala da se uključe.

"Ako se prepoznajete u tim vrijednostima i želite Hrvatsku u kojoj se cijene rad, znanje i odgovornost, pozivam vas da nam se pridružite. Da zajedno gradimo normalnu, poštenu i razumnu politiku, iako se danas često čini da je nerazumno biti razuman."

Zaključno je poručila kako će nastojati opravdati povjerenje koje je dobila.

"Dat ću sve od sebe da povjerenje koje sam dobila opravdam. Ako ništa drugo, poznata sam kao vrlo uporna žena. Hvala vam. Budućnost Hrvatske je biti ."