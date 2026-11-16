Marijan Gubina splitskim maturantima svjedočio o stradanjima u Domovinskom ratu i važnosti očuvanja mira

U Velikoj dvorani Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu u ponedjeljak, 16. studenoga, održano je predavanje „Mirotvorac“ književnika i mirotvorca Marijana Gubine, koji je kao desetogodišnji dječak zajedno sa svojom obitelji proveo 260 dana u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata. Susret, organiziran na Međunarodni dan tolerancije, okupio je maturante I., II., IV. i V. gimnazije te Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ u Splitu. Gubina je učenicima progovorio o vlastitom iskustvu ratnoga stradanja, ali i o važnosti praštanja, odgovornosti, ljubavi i očuvanja mira. Susretu su nazočili i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić.

Na početku predavanja Gubina je istaknuo kako je cilj njegova projekta „Mirotvorac“, koji provodi već trinaest godina, potaknuti mlade na razmišljanje i pružiti im pozitivne životne primjere. Govoreći o svojem autobiografskom romanu „260 dana“, prema kojemu su nastali kazališna predstava i istoimeni film, poručio je učenicima kako se i iz najtežih životnih okolnosti mogu razviti vrijedni projekti i ostvariti veliki ciljevi. Prisjećajući se djetinjstva u Slavoniji, opisao je stradanja koja je zajedno s obitelji proživio tijekom ratnog zatočeništva. Čitajući ulomke iz romana, približio je maturantima iskustva gladi, straha, poniženja i nasilja, naglašavajući kako o tim događajima ne govori radi ponovnoga proživljavanja ratnih strahota, nego kako bi mlade potaknuo na odgovornost za mir i slobodu koju danas uživaju. „Ako ne mijenjamo sebe i ne radimo na očuvanju mira, on neće opstati“, upozorio je Gubina.

Posebno se osvrnuo na važnost ljubavi, zahvalnosti i međusobnoga razumijevanja unutar obitelji. Prisjetio se žrtava koje su njegovi roditelji podnosili kako bi zaštitili svoju djecu te vlastitih teškoća nakon rata, istaknuvši kako su mu vjera, pozitivni primjeri i odluka da ne odustane pomogli u suočavanju s bolnim iskustvima. Učenike je pozvao da ljubav prema roditeljima i bližnjima ne odgađaju za posebne prigode, nego da je svakodnevno pokazuju konkretnim djelima. „Nemojte čekati Božić ili Novu godinu da nekome pokažete ljubav. Pokažite je danas, kada dođete kući“, poručio je maturantima, naglasivši i važnost praštanja jer uzvraćanje zlom na zlo ne donosi oslobođenje, nego produbljuje patnju.

Govoreći o nasilju među mladima, upozorio je kako ono često započinje naizgled bezazlenim postupcima, ismijavanjem, vrijeđanjem i nepoštovanjem drugih. Posluživši se slikom dobroga i zločestoga psa koje čovjek svakodnevno hrani vlastitim djelima, istaknuo je kako svatko svojim odlukama oblikuje osobu kakva će postati. „Isključivo je na vama odluka što ćete vi biti. Kojeg ćete psa hraniti? Dobrog ili lošeg?“, upitao je učenike. Kao osobit primjer hrabrosti i požrtvovnosti izdvojio je svoju sestru Nenu, koja je tijekom zatočeništva podnijela teška stradanja kako bi zaštitila članove obitelji. Njezinu odluku da unatoč proživljenomu nasilju nastavi živjeti bez mržnje istaknuo je kao snažno svjedočanstvo praštanja. Pritom je upozorio na opasnost generaliziranja i pripisivanja krivnje čitavim narodima, naglasivši kako ljude treba prosuđivati prema njihovim djelima, a ne prema nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Na završetku je učenike pozvao da svojim svakodnevnim odlukama pridonose očuvanju mira te najavio darovanje primjeraka romana „260 dana“ školskim knjižnicama.

Nakon Gubinina izlaganja okupljenima se obratio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, zahvalivši predavaču na snažnom i emotivnom svjedočanstvu. Potaknuo je učenike da pročitaju roman i pogledaju istoimeni film te da iz Gubinina iskustva izvuku poticaj za vlastiti život. Posebno je naglasio kako položaj i odgovornost koju čovjek ima u društvu trebaju biti usmjereni prema činjenju dobra, a ne prema osobnoj koristi. „Ne gledajmo ljude po nacionalnosti, ne gledajmo nešto loše u ljudima, gledajmo dobro, gledajmo kako da ovaj svijet gradimo i da svi skupa živimo u miru i činimo dobra djela“, poručio je gradonačelnik.

Susret je završio zahvalom predavaču i porukom kako se istinsko očuvanje mira ne ostvaruje samo sjećanjem na prošlost, nego i svakodnevnim odlukama kojima se odbacuju nasilje, predrasude i mržnja, a promiču ljubav, razumijevanje i odgovornost prema bližnjima.