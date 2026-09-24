Marijan Bašić (HDZ) uoči kotarskih izbora: "Neslanovcu trebaju garaža, sportski park, ljekarna i ordinacija"

Ususret kotarskim izborima koji će se u Splitu održati ove nedjelje, razgovarali smo s Marijanom Bašićem, kandidatom na listi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Domovinskog pokreta (DP) u Gradskom kotaru Neslanovac. Bašić je dugo uključen u rad kotara, a na izborima 2022. godine bio je nositelj HDZ-ove liste.

Govorio je o dosadašnjim projektima, problemima Neslanovca i planovima za iduće četiri godine.

Dugo ste uključeni u rad Neslanovca i kotarsku politiku, a na izborima 2022. bili ste nositelj HDZ-ove liste. Koliko vam to iskustvo danas pomaže u prepoznavanju problema i potreba ljudi koji žive u kvartu?

- Naravno da mi je to iskustvo jako korisno. Cijeli svoj život proveo sam u Neslanovcu i znam za sve probleme, ali danas, kada sam upoznat s funkcioniranjem kotara, znam kako se ti problemi rješavaju. Kad nam se stanovnik obrati zbog javne rasvjete, otpada, prometa ili nečeg drugog, važno je znati kome se javiti, kako obrazložiti zahtjev i kako pratiti što se s njim događa. Znam i što kotar može riješiti sam, a za što se moramo obratiti Gradu, Županiji ili državnim institucijama. Iza svakog takvog zahtjeva stoje naši sugrađani kojima problem otežava svakodnevni život. Zato ih je važno saslušati i ne slati ih da sami obilaze različite urede od vrata do vrata, nego da mi ustrajemo dok ne dobijemo jasan odgovor. Iskustvo nam pomaže da budemo brži i konkretniji, ali neposredan kontakt sa susjedima i dalje je ono najvažnije.

Što biste izdvojili kao najveći pomak koji je Neslanovac ostvario posljednjih godina i gdje vidite prostor za najveći napredak u sljedećem mandatu?

- Najveći pomak svakako je Zagorski put. To je projekt koji se čekao gotovo četrdeset godina i svjesni smo koliko znači ljudima koji su godinama živjeli s prometnim problemima. Vjerujem da će uvelike rasteretiti promet kroz Neslanovac. Na tom projektu moje kolege i ja dugo smo inzistirali, a izborom Tomislava Šute za gradonačelnika konačno smo u tome i uspjeli. Pozdravljam i povećanje sredstava za rad gradskih kotara koje je omogućila aktualna gradska vlast jer nam to daje više mogućnosti da odgovorimo na potrebe stanovnika. Sada nam je cilj napraviti sljedeći korak, u kojem vidim najviše prostora za napredak, a to je rješavanje problema parkiranja te stvaranje sadržaja za djecu, mlade i starije. Neslanovcu trebaju sportske i zelene površine, mjesta za druženje, ali i usluge poput ljekarne i ordinacije obiteljske medicine. Ljudi trebaju osjetiti da se njihov kvart razvija zajedno s njima.

Neslanovac je kvart koji se posljednjih desetljeća značajno razvio. Što mu danas najviše nedostaje kako bi kvaliteta života pratila broj stanovnika i razvoj naselja?

- Neslanovac je rastao, a javni sadržaji nisu uvijek pratili taj rast. Roditeljima treba mjesto na kojem se djeca mogu sigurno igrati, mladima prostor za sport, a starijima uređen kvart u kojem mogu prošetati i susresti se sa susjedima. Zato se zalažemo za sportsko-rekreacijski park s prostorom za igru, vježbanje i druženje. Važno nam je i da osnovne usluge budu bliže ljudima. U razgovorima o planiranim zgradama priuštivog stanovanja zalagat ćemo se za prostore društvene namjene te razmotriti mogućnosti za ljekarnu, ordinaciju i druge sadržaje koji stanovnicima nedostaju. Želim da Neslanovac bude kvart u kojem se može kvalitetno živjeti u svakoj životnoj dobi.

Prometna infrastruktura i parkiranje među temama su koje građani Neslanovca često ističu. Koja konkretna rješenja vidite kao ostvariva u iduće četiri godine?

- Za početak trebamo, zajedno sa stanovnicima, utvrditi probleme u pojedinim ulicama i na temelju toga pripremiti prijedlog prometne regulacije. Neka rješenja mogu biti manji zahvati koji će povećati sigurnost pješaka i olakšati kretanje, a za veće zahvate trebat će suradnja s Gradom. Svakome tko svaki dan teško izlazi iz svoje ulice ili traži parkirno mjesto jasno je da se tim pitanjima moramo ozbiljno baviti. Kod parkiranja ćemo ispitati mogućnost privremenog uređenja zemljišta pod upravom HŽ-a. Nastavit ćemo se zalagati i za javnu garažu, uz rješavanje imovinskopravnih i planskih preduvjeta. Ne želim olako obećavati datum gradnje dok ti preduvjeti nisu riješeni. Želim da stanovnici tijekom mandata mogu vidjeti konkretne pomake i znaju u kojoj je fazi svaki projekt.

Vaša lista ima mogućnost suradnje s aktualnom gradskom upravom. Smatrate li da bi to Neslanovcu moglo omogućiti bržu realizaciju nekih projekata i koje biste projekte prvi stavili na stol?

- Suradnja s Gradom ključna je, a otkako su Tomislav Šuta i njegov tim u Banovini, ona je uspješna, ne samo kada je riječ o Neslanovcu nego i o svim drugim kotarima. Kotar sam ne može riješiti velike prometne probleme, izgraditi javnu garažu ili sportski park. Za takve projekte potrebni su dogovor, priprema dokumentacije i sredstva. Zato ćemo na sastanke s Gradom dolaziti s jasnim prijedlozima i prioritetima prema potrebama naših stanovnika. Prvo bih otvorio pitanja prometne regulacije i parkiranja te sportsko-rekreacijskog parka. Razgovarao bih i o društvenim sadržajima u sklopu planiranih zgrada priuštivog stanovanja, uključujući mogućnost ljekarne i ordinacije. Važno mi je i pitanje stanice gradske željeznice na Neslanovcu, uz rješenje koje će sačuvati stabla i postojeći izgled prostora. Za svaki projekt želim znati tko je nadležan, što je sljedeći korak i kada stanovnicima možemo dati novu informaciju.

Koliko je u kotarskoj politici važan izravan kontakt sa stanovnicima? Postoji li način na koji biste dodatno uključili građane u odlučivanje o tome na što će se trošiti kotarski novac?

- Izravan kontakt temelj je kotarskog rada. Nitko bolje od ljudi koji žive u pojedinoj ulici ne zna što im ondje nedostaje. Zato želim otvoriti kotar stanovnicima i približiti im način na koji se donose odluke. Moj je prijedlog da početkom svake godine uputimo javni poziv stanovnicima da predlože projekte koje bi željeli vidjeti u Neslanovcu. Zajedno bismo razmotrili prijedloge i objasnili što se može financirati kotarskim sredstvima, a za što trebamo suradnju s Gradom. Želio bih organizirati i zbor građana kako bismo o važnim temama, poput prometne regulacije, čuli njihovo mišljenje. Za pojedina pitanja mogli bismo osnovati radne odbore u koje bi se uključili zainteresirani stanovnici. Volio bih da ljudi osjete da su vrata kotara otvorena i da njihov glas vrijedi tijekom cijelog mandata.

Što biste poručili stanovniku Neslanovca koji možda inače ne izlazi na kotarske izbore – zašto su upravo ovi izbori važni za njegovu ulicu, parkiralište, igralište ili svakodnevni život?

- Poručio bih mu da je kotar puno više od prostorije u kojoj se održavaju sastanci. Kotar je naša ulica, put kojim dijete ide u školu, mjesto na kojem tražimo parking, igralište na kojem se djeca druže i prostor u kojem susrećemo svoje susjede. O tome tko će sljedeće četiri godine slušati te potrebe i zastupati ih odlučujemo upravo na kotarskim izborima. Neslanovac nije samo kotar kao administrativno-zemljopisni prostor. Neslanovac su njegovi stanovnici – svi mi koji tu živimo, a namjeravamo tu i ostati. Nema dobrog kotara bez suradnje i komunikacije s ljudima koji u njemu žive, bez razgovora i zajedničkog rada stanovnika i kotarskog vijeća. Zato pozivam i one koji dosad nisu izlazili na ove izbore da sudjeluju. Svaki glas i svaki prijedlog važni su ako želimo da Neslanovac bude mjesto u kojem će nam svima biti bolje živjeti.