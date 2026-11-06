Marija (32) iz Omiša stvorila brend čiji su proizvodi stigli na šest kontinenata: „Nisam znala ni šivati”

Od prvih komada kože koje je krojila na podu dječje sobe do vlastitog brenda čiji proizvodi putuju diljem svijeta. Priča je to 32-godišnje Marije Lelas, koja je studentski hobi pretvorila u uspješan poduzetnički pothvat. Naime, u svom studiju u Omišu ručno izrađuje kožne korice za planere, novčanike i torbe, a njezin Bujoplanner danas okuplja kupce iz različitih dijelova svijeta.

I dok mladost nakon završetka fakulteta traži posao u struci, Marija Lelas odlučila je krenuti nešto drukčijim putem. Diplomirala je na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), no ljubav prema kreativnom radu i izradi predmeta vlastitim rukama odvela ju je u poduzetničke vode.

Od studentskog hobija do ozbiljnog posla

Rođena je u Splitu, a posljednjih pet godina sa suprugom i dvoje djece živi u Omišu, gdje je izgradila vlastiti mali brend Bujoplanner, a za naš portal je otkrila kako je sve počelo.

“ Oduvijek sam voljela raditi rukama i izrađivati stvari. Kao studentica, sa svojim studentskim budžetom, kupovala sam planere i bilježnice, a onda sam se zapitala kako bi bilo da sama napravim kožni omot. Nakon diplome odlučila sam pokrenuti vlastiti posao i nijednog trenutka nisam požalila”, govori Marija za Dalmaciju Danas.

Bujoplanner je isprva bio tek naziv Instagram profila koji je Marija otvorila kako bi odvojila privatni život od hobija. Ondje je pratila ljubitelje planera iz cijelog svijeta, otkrivala različite načine organizacije i upoznavala se s takozvanim Traveler's Notebook sustavima, japanskim Hobonichi planerima i Bullet Journal metodom planiranja.

“Prvi komad kože koji sam kupila mjesecima mi je stajao ispod kreveta. Sjećam se da me pokojni otac pitao planiram li više zarezati u njega. Prvi komadi nastali su prije gotovo deset godina, na podu moje dječje sobe. Bilo je puno eksperimentiranja, pokušaja i pogrešaka, testiranja i traženja pravih alata. Prve omote sam izrađivala za poklone, tako je i ideja ostala ista – stvarati stvarati funkcionalne, kvalitetne i estetski privlačne predmete koji će trajati godinama”, govori nam Marija.

Danas Marija u vlastitom studiju samostalno kroji, šiva i dovršava svoje proizvode, a svaki od njih započinje idejom i skicom. Kožu je odabrala zbog njezine izdržljivosti, dugotrajnosti i posebnog karaktera koji dobiva s godinama. Osim kvalitete materijala, važan joj je i način njegove proizvodnje, pa ističe kako je sva koža koju koristi nusproizvod prehrambene industrije, a pri odabiru dobavljača posebnu pozornost posvećuje poštovanju visokih proizvodnih standarda.

„Koža je jedan od najizdržljivijih materijala. Može trajati godinama bez pretjeranog održavanja, a uz malo pažnje gotovo je neuništiva. Posebno volim istraživati različite načine obrade kože, kombinirati boje i uzorke. Rad s kožom posebno je iskustvo, od njezina dodira i mirisa do trenutka kada komad materijala pod mojim rukama postane gotov proizvod. Taj je osjećaj neprocjenjiv“, govori Marija.

U izradi koristi talijansku kožu, ali i onu domaće proizvodnje, na što je posebno ponosna.

„Drago mi je što kožu nabavljam i iz jedine hrvatske proizvodnje kože. Riječ je o izdržljivom, vodootpornom materijalu, prekrasnom na dodir, koji dolazi u širokoj paleti boja, tako da svatko može pronaći nešto za sebe“, ističe naša sugovornica.

Zanimalo nas je kako izgleda proces nastanka jednog Bujoplanner proizvoda.

"Izrada započinje rezanjem i krojenjem kože, a završava obradom rubova, dodavanjem detalja poput elastika i pakiranjem gotovog proizvoda. Proces možda djeluje jednostavno, ali upravo mnoštvo sitnih detalja čini razliku. Želim da ljudi, kada uzmu moj proizvod u ruke, pomisle: 'Vau, ovo je prekrasno i koristit ću ga godinama!'. Upravo tome težim, stvaranju proizvoda koje će ljudi voljeti koristiti i koji će im svakodnevno donositi zadovoljstvo i uljepšavati svakodnevicu", objašnjava Marija.

Inspiraciju za svoje proizvode Marija pronalazi u bojama, umjetnosti, vlastitim potrebama, ali i razgovorima s kupcima. Neki su proizvodi nastali upravo na poticaj najbližih, a prve modele novčanika testirao je njezin suprug. Posebno uživa u eksperimentiranju s različitim vrstama kože te kombiniranju boja i uzoraka.

"Korice izrađujem u serijama ili po narudžbi, ali najviše se volim igrati bojama i materijalima. Jedan od najdražih komplimenata mi je kada kupci kažu da sam ih svojim dizajnom zaljubila u kombinacije boja za koje nikada nisu mislili da će im se svidjeti. Posebno volim čuti da su proizvodi uživo još ljepši nego na fotografijama", govori nam Marija.

Torbe s osobnim potpisom

Upravo je želja da kupcima omogući neposredan doživljaj svojih proizvoda bila razlog zbog kojeg je prvu kolekciju kožnih torbi odlučila predstaviti na pop-up događanju u omiškoj slastičarnici I Gemelli.

"Bilo je prekrasno vidjeti ljude kako dodiruju kožu, razgledavaju i isprobavaju torbe. Zanimljivo je da su neke na fotografijama privukli jedni modeli, a uživo su im se više svidjeli drugi. Zato uvijek kažem domaćim kupcima da, iako nemam klasičnu trgovinu ni izložbeni prostor, slobodno mogu doći u moj studio uz prethodnu najavu. Želim da osjete miris kože, upoznaju materijale i zajedno sa mnom odaberu savršenu kombinaciju. Malo gdje možete sami odabrati vrstu kože i boju te dobiti ručno izrađenu torbu po narudžbi. Upravo takvo iskustvo želim pružiti svojim kupcima", navodi.

Proširenje ponude na kožne torbe za Mariju je bio prirodan nastavak dosadašnjeg rada, no do predstavljanja prve kolekcije prošle su više od dvije godine. Toliko je vremena posvetila osmišljavanju dizajna, izradi i testiranju modela kako bi bila sigurna u njihovu kvalitetu i dugotrajnost.

"Torbe su nekako bile prirodan slijed, ali trebalo mi je više od dvije godine da predstavim prvu kolekciju. Dizajnirala sam ih, testirala, nosila i svakodnevno koristila kako bih bila sigurna da su kvalitetne, izdržljive i da će trajati godinama. I sama obožavam torbe, a one su još jedan način da kožu uvijek imam uz sebe. Svi su dizajni zasad moji, a svaki je komad ručno krojen i izrađen", priča nam.

„Zapisivanje na papir ima nešto terapeutsko“

Iako živimo u vremenu u kojem su mobiteli i digitalni kalendari postali neizostavan dio svakodnevice, ova Splićanka smatra da papirnati planeri i bilježnice i dalje imaju posebnu vrijednost. Vjeruje da se ljudi sve više okreću zapisivanju rukom upravo kako bi se barem nakratko odmaknuli od ekrana i neprestanih obavijesti.

"Imam osjećaj da svi pomalo pokušavamo pobjeći od mobitela, stalnih obavijesti i podsjetnika. Ljudi vole zapisivati na papir, imati otvorenu bilježnicu pokraj sebe dok rade ili je nositi u torbi. Nekad nam jednostavno trebaju papir i olovka da se ispušemo i izbacimo iz glave stotine informacija i ideja. Uostalom, nije li veći gušt prekrižiti obavljenu obvezu na papiru nego samo kliknuti na mobitelu? Zapisivanje na papir ima nešto terapeutsko. Poseban je užitak kasnije prelistavati ispunjene stranice i prisjećati se zabilježenih trenutaka. To vam kalendar na mobitelu jednostavno ne može pružiti na isti način", smatra Marija.

Zanimljivo je da je Bujoplanner od samih početaka bio usmjeren prema međunarodnom tržištu. Budući da je Instagram profil nastao iz Marijine ljubavi prema planerima i povezivanja s njihovim ljubiteljima diljem svijeta, komunikaciju je od početka vodila na engleskom jeziku. Tako je postupno izgradila bazu kupaca izvan Hrvatske, dok se domaćem tržištu danas sve više okreće zahvaljujući novim proizvodima.

"Moje je tržište od samih početaka međunarodno. Kožni omoti za bilježnice prilično su specifičan proizvod koji kod nas nije toliko popularan. Domaći kupci najčešće su naručivali personalizirane omote s gravurama kao poklone, a posebno mi je drago što sam neke od njih uspjela zainteresirati za svijet planera. Zapravo sam krenula od međunarodnog tržišta, a sada se s novim proizvodima sve više predstavljam i domaćoj publici", objašnjava Marija.

Vjeruje da će upravo kožne torbe i novčanici dodatno približiti Bujoplanner hrvatskim kupcima, a pozitivne reakcije na nedavnom predstavljanju kolekcije u Omišu potvrdile su joj da interes postoji.

"Drago mi je vidjeti da domaći kupci prepoznaju i cijene ručni rad i malu proizvodnju. Koža je poseban materijal jer se razlikuje ne samo po kvaliteti nego i po načinu na koji s vremenom mijenja izgled i pokazuje tragove korištenja. Zato svakom kupcu nastojim preporučiti onu koja najbolje odgovara njegovu životnom stilu, navikama i potrebama", ističe.

„Moji proizvodi stigli su na sve kontinente osim Antarktike”

Iza uspješne poduzetničke priče stoje godine rada, učenja i odricanja, a Marija priznaje kako joj je jedan od najvećih izazova uskladiti poslovne obveze s obiteljskim životom. Kao majka dvoje djece i poduzetnica koja samostalno stvara svoje proizvode, svjesna je koliko je teško pronaći ravnotežu između privatnog i poslovnog svijeta.

"Najveći izazov u poduzetništvu, posebno za žene, rekla bih da je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života. Ako ćemo iskreno, savršen balans ne postoji. To je zamka u koju mnogi upadnu. Jednostavno, u nekim životnim razdobljima negdje dobiješ, a negdje izgubiš. Srećom, moja obitelj mi je ogromna podrška, posebno suprug Ivan, koji je od samog početka uz mene", iskreno će.

Ipak, kada se osvrne na sve što je dosad postigla, razloga za ponos ne nedostaje. Njezini ručno izrađeni proizvodi iz malog omiškog studija pronašli su put do kupaca diljem svijeta, a posebno je veseli povjerenje onih koji joj se iznova vraćaju.

"Iznimno sam ponosna što su moji proizvodi stigli na sve kontinente osim Antarktike. Posebno me raduju kupci koji mi se stalno vraćaju, koji mi vjeruju i koji danas već imaju čitave kolekcije mojih proizvoda. Marija koja je studirala na fakultetu nije mogla ni sanjati o svemu ovome. Nisam znala ni šivati, niti sam mislila da ću jednog dana vlastitim rukama izraditi pravu kožnu torbu. Ali jesam. Veselim se vidjeti kamo će me moj posao i kreativnost još odvesti i što će sve nastati u mom malom studiju", zaključuje Marija Lelas