Marević žestoko odgovorio Škariću: "Nije mu trebala informacija, trebala mu je meta"

Gradonačelnik Ploča Ivan Marević oglasio se nakon reakcija koje je izazvala najavljena izložba crnogorskog umjetnika Dragana Pečurice, čije se ime pojavljuje u ranije objavljenoj dokumentaciji povezanoj s logorom Morinj. Podsjetimo, ime Dragana Pečurice nalazi se na popisu oficira i vojnika JNA u logoru Morinj sastavljenom "po sjećanju logoraša". Pritom je važno naglasiti da samo pojavljivanje imena na takvom popisu samo po sebi nije dokaz kaznene odgovornosti niti sudski utvrđene individualne odgovornosti. Na cijeli slučaj prethodno se osvrnuo predsjednik pločanskog HDZ-a Ivan Škarić, koji je javno prozvao Grad Ploče zbog najavljene izložbe te poručio da je riječ o pitanju odnosa prema hrvatskim braniteljima.

"Nitko od organizatora nije imao tu informaciju"

Marević sada tvrdi da ni organizatori ni gradske institucije nisu raspolagali informacijom koja bi Pečuricu povezivala s Morinjem. "Više od devet godina obnašam izvršne dužnosti u Gradu Pločama, najprije kao zamjenik gradonačelnika, a danas kao gradonačelnik. Pločani, među kojima je i velik broj hrvatskih branitelja, dobro znaju tko sam, što zastupam i kakav je moj odnos prema Domovinskom ratu i ljudima koji su podnijeli najveću žrtvu", poručio je.

Kako navodi, ni Miško Erak, ni Udruga Obličevac, Grad Ploče ni Turistička zajednica nisu imali informaciju koja bi Dragana Pečuricu povezivala s logorom Morinj. "Takva informacija nije bila navedena ni u jednom javno dostupnom životopisu s kojim su organizatori raspolagali", tvrdi Marević. Prema njegovim riječima, tek dan prije njegova istupa pojavile su se "ozbiljne indicije" da bi osoba čije se ime spominje u svjedočenjima bivših zatočenika mogla biti ista osoba koja je trebala izlagati na ILIRIKONU. "Odmah se pristupilo provjeri. Čim je informacija ocijenjena dovoljno ozbiljnom, Miško Erak rekao je Draganu Pečurici da ukloni slike i da izložbe neće biti. Bez oklijevanja, bez relativiziranja i bez pokušaja da se bilo što prešuti", poručio je gradonačelnik.

Dodao je kako takav potez smatra jedinim ispravnim načinom postupanja, osobito zbog ljudi koji su prošli torture i poniženja u Morinju. "Nitko ne može postupati prema informaciji koju nema. Ali način na koji reagira kada je dobije jasno pokazuje njegove vrijednosti. Ovdje je reakcija bila trenutna i nedvosmislena", ustvrdio je.

Stao u obranu Miška Eraka

Marević se posebno osvrnuo na ulogu Miška Eraka, naglašavajući njegov ratni put i angažman u Pločama.

"Miško Erak je hrvatski branitelj, sudionik Domovinskog rata i nositelj Spomenice Oluja. Pločanin je koji godinama ulaže svoje vrijeme, znanje, energiju i vlastite resurse kako bi u svom gradu ostavio nešto vrijedno. Okuplja ljude, pokreće projekte i čuva kulturnu i povijesnu baštinu našega kraja", naveo je. U nastavku objave Marević je vrlo oštro odgovorio Ivanu Škariću, koji je ranije javno otvorio pitanje odgovornosti Grada i organizatora. "Da je Škarića zanimala istina, prije objave bi nazvao i provjerio održava li se izložba. Saznao bi da je otkazana čim su se pojavile ozbiljne informacije. Ali njemu nije trebala informacija. Trebala mu je meta", poručio je.

Potom je iznio niz izrazito kritičnih političkih kvalifikacija na račun Škarića, optužujući ga za korištenje cijelog slučaja u lokalnom političkom sukobu. "Riječ je o političkom lešinarstvu čovjeka koji hijenski čeka svaki nesporazum, propust ili nesretnu okolnost kako bi od nje pokušao proizvesti skandal", napisao je Marević, dodajući da smatra kako njegov politički protivnik pokušava "parazitirati na radu drugih ljudi". Te su kvalifikacije osobni politički stav gradonačelnika.

"Morinj ne smije biti rekvizit političkog obračuna"

Posebno je naglasio da se stradanje zatočenika Morinja, prema njegovu stavu, ne smije koristiti u dnevno-političke svrhe. "Ovaj put pokušao je parazitirati i na patnji zatočenika Morinja. To je posebno bijedno. Morinj i ljudi koji su ondje prošli nezamislive torture zaslužuju istinu, poštovanje i dostojanstvo. Ne zaslužuju da ih netko koristi kao rekvizit u lokalnom političkom obračunu", objavio je Marević. Zaključno je ustvrdio da Škarić nije otkrio činjenicu da će se izložba ipak održati, jer je, prema Marevićevim navodima, ona već bila otkazana u trenutku njegove javne objave.

"Škarić nije razotkrio nikakav skandal. Objavio je napad nakon što je izložba već bila otkazana. Zakasnio je i za činjenice i za skandal, ali ne i za još jedan pokušaj političkog parazitiranja", zaključio je Ivan Marević.